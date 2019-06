S og SF har forbudt det internt: Men lovforslag mod dobbeltmandater blev stemt ned i Folketinget

Flere partier har forbudt dobbeltmandater i deres interne regler. Men der var ikke politisk opbakning til et forbud mod at være politikere flere steder, da SF forsøgte i april sidste år.

Lokalpolitik kræver flere og flere arbejdstimer fra de folkevalgte, og man kan ikke holde det nødvendige fokus begge steder, hvis man er folketingsmedlem samtidig med, at man også sidder i en kommunalbestyrelse eller i et regionsråd.

Sådan lød begrundelsen fra SF, der i april sidste år foreslog at forbyde dobbeltmandaterne. Partiet henviste til, at kommunerne er blevet større efter kommunalreformen i 2007, og at arbejdsbyrden derfor også er vokset. Det viste en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, der vurderede, at et byrådsmedlem nu typisk bruger 20 timer om ugen på det kommunale hverv.

- Synes ministeren ikke, at vi sender nogle signaler til befolkningen om, at vi tager en lille smule let på det der med, at vi faktisk honoreres for det arbejde, som vi skal udføre?, lød det fra SF's kommunalordfører Kirsten Normann Andersen til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Men kun Alternativet stemte sammen med SF for lovforslaget. Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Konservative stemte imod. Det på trods af, at både SF og Socialdemokratiet i deres interne vedtægter har forbudt deres medlemmer at have dobbeltmandater.