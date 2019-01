S beskylder minister for stikke hovedet i sandet: Mercado afviser indespærring af hjerneskadet mand

- En minister kan ikke bare sige: Der var ikke nogen, der sagde noget, da vi diskuterede det her for et år siden, så vi kan ikke gøre noget ved de problemer, vi ser nu og her. Folketingets vigtigste opgave er at forholde os til de ting, der sker i samfundet, så jeg synes faktisk, at det er noget nær det dårligste svar, man overhovedet kan give.

Men det er ikke et fyldestgørende svar, mener Socialdemokratiets fynske retsordfører, Trine Bramsen, der i december rejste spørgsmålet for ministeren.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har i folketingssalen besvaret et spørgsmål vedrørende den hjerneskadede Jonas Høj Jensen fra Middelfart, som forældrene ønsker låst inde. Af svaret fremgår det, at ministeren ikke vil gå ind i sagen, fordi man sidste år har forvandlet sig frem til nye regler på magtanvendelsesområdet, og permanent indespærring har ikke været en del af disse forhandlinger.

22-årige Jonas Høj Jensen er frontallapskadet, hvilket betyder, at han er ekstremt impulsdrevet. Det betyder, at han har episoder, hvor han bliver voldsomt udadreagerende og aggressiv. Siden 2015 har han boet i en særordning på Vestbo, der er et bosted for udviklingshæmmede lidt uden for Middelfart. Her blev han placeret i en aflåst lejlighed på grund af hans udadreagerende adfærd. Den kommunale forhåndsgodkendelse af indespærringen udløb dog i 2016, og siden har Socialtilsyn Syd flere gange været på besøg på Vestbo og påtalt forholdet - senest den 3. december 2018, hvilket resulterede i et strakspåbud om at få en afklaring på situationen. Derfor har Middelfart Kommune lavet en juridisk revurdering af indespærringen, hvor konklusionen var, der ikke var juridisk belæg for at fortsætte indgrebet. Mandag den 17. december blev der låst op for Jonas Høj Jensens lejlighed.

Mulig dispensation

Socialdemokratiet vil have indført en dispensationsordning i loven, så den til enhver tid sidende socialminister kan give tilladelse til, at bosteder i ekstraordinære tilfælde kan tilbageholde en borger i sin bolig. Og skulle socialministeren efter et snarligt valg være socialdemokrat, vil vedkommende kæmpe for, at dette bliver en realitet.

- Vores holdninger vil være de samme, om vi er i opposition eller i regering. Men der skal som bekendt være 90 mandater bag en lovændring, før den kan føres ud i livet. Forhåbentlig kan vi blive enige med regeringen om denne dispensationsordning inden valget, for det burde være sund fornuft, siger Trine Bramsen.

- Hvis ikke det er muligt, må vi tage hårdere metoder i brug. Om det bliver et samråd eller at tage det op i forligskredsen, det vil jeg ikke lægge mig fast på, men det bliver i hvert fald ikke det sidste, ministeren kommer til at høre fra os i denne sag.

Børne- og socialministeren skriver i et svar til Fyens Stiftstidende, at man er glad for den politiske aftale, som alle partier med undtagelse af Enhedslisten har indgået sidste år, og ministeren forventer, at alle fortsat støtter op om denne.