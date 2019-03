Uanset, hvilke former for grupperinger der står over for hinanden i konflikten i Odense, og uanset, hvad der er årsag til konflikten, kan de involverede rammes af hårdere straffe som følge af bandepakken. Det forsikrer justitsministeren.

"Som grupper anses således ikke kun mere formaliserede grupper med en mere fast struktur og rollefordeling medlemmerne imellem, et fast tilhørsforhold og med fast navn og lignende. Også mere løse grupperinger kan være omfattet af bestemmelsen, hvis gruppen dog virker med et fælles sigte eller mål og/eller har et fast reaktionsmønster i bestemte situationer".

I svaret forklarer Rigspolitiet, at bandepakkens værktøjer kan komme i spil, når der er tale om en verserende voldelig konflikt mellem to grupper af personer, og der som i Vollsmose er blevet affyret skydevåben. Bandepakkens indhold kan blandt andet betyde op mod dobbelt så hårde straffe for en lang række lovovertrædelser.

Og selv om der ikke skulle være tale om bander i traditionel forstand, kan bandepakkens værktøjer med blandt andet forhøjelser af straffene eller afslag på prøveløsladelser benyttes. Det understreger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) over for Socialdemokratiets fynske retsordfører Trine Bramsen, der har spurgt, om politiet har de nødvendige redskaber til at håndtere konflikten i Odense.

I sidste uge besluttede Fyns Politi ikke at forlænge visitationszonen i Odense og den skærpede strafzone i Vollsmose. Trygheden er umiddelbart tilbage i området, lød det fra Fyns Politi, hvor politiinspektør Johnny Schou dog understregede, at politiet fortsat holder skarpt øje med striden mellem de to grupperinger i området. En strid, som politiet selv har beskrevet som en egentlig bandekonflikt.

Årsag ikke afgørende

I svaret forklarer Rigspolitiet også, at det ingen rolle spiller, hvad der ligger til grund for konflikten mellem to grupperinger. Politiet nævner, at konflikter kan handle om kontrollen over et kriminelt marked, et ideologisk modsætningsforhold eller tidligere hændelser, som anses for æreskrænkende. Eller personlige uoverensstemmelser som eksempelvis et sammenstød mellem to personer om en kæreste, der udvikler sig til at blive en konflikt mellem forskellige grupper af personer.

Det er ikke kommet frem, hvad der ligger bag konflikten i Vollsmose, som tre gange er endt med skyderier. Men uanset hvad vil de strengere straffe kunne komme i spil, hvis politiet vurderer, at der er tale om en konflikt.

"... enhver uoverensstemmelse eller uenighed mellem to eller flere grupper vil kunne udgøre en konflikt (...) Det er i den forbindelse uden betydning, hvad årsagen til konflikten er, og hvad konflikten drejer sig om (...) Det vil bero på et konkret politifagligt skøn, om der kan siges at være en konflikt," lyder det fra Rigspolitiet.

Politiet erkender i svaret, at det kan være sværere at efterforske og overvåge grupper eller netværk bag alvorlig eller organiseret kriminalitet, hvis de involverede ikke bruger synlige symboler og andre kendetegn. Men understreger, at rygmærker og lignende blot er at af flere kriterier, som politiet kigger på, når det skal vurdere, om der er tale om en kriminel gruppering.