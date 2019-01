Rumænere i hver fjerde dom til udlændinge for indbrud og tyveri

Når indbrudstyven eller tyven, der får dom, er udenlandsk statsborger, er det ofte en rumæner. Rumænerne tegner sig for knap en fjerdedel af alle domme til udlændinge for tyveri og indbrud i 2014-2018. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

Forleden blev en rumænsk tyvebande dømt for en række indbrud og tyverier, efter politiet fandt store mængder tyvekoster i kolonihaveforening i Odense. Og det er netop rumænerne, der tegner sig for de fleste domme inden for de to former for kriminalitet, hvor kun udlændinge tælles med.

For godt en uges tid siden straffede Retten i Odense fem rumænske mænd for sammen at stå bag en lang række indbrud og tyverier. Mændene fik skærpede straffe på mellem 10 måneders fængsel og et år og tre måneders fængsel, fordi retten mente, at der var tale om tyverier af særlig grov karakter. Dét, som anklageren betegnede som professionelt organiseret indbrudskriminalitet, hvilket ganske store mængder tyvekoster gemt i to kolonihavehuse i Biskorup Haveforening nord for Vollsmose da også tydede på.

Og det er på landsplan oftest rumænere, der dømmes for indbrud og tyveri, når der er tale om udlændinge. Godt 23 procent af alle domme til udenlandske personer for de to typer kriminalitet i perioden 2014 til november 2018 er til rumænere. Det viser en analyse, som avisen har foretaget på baggrund af en besvarelse fra justitsministeren og rigsadvokaten til Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod. Overordnet er det dog danskere, der oftest dømmes for at bryde ind og stjæle eller på anden måde begå tyverier. To tredjedele af alle domme for tyveri og indbrud er til danskere, mens rumænere tegner sig for 7,5 procent, når man også tæller danskere med i statistikken.

Cykler, elektronik og værktøj De fem mænd fra den aktuelle sag blev dømt for at have stjålet cykler, computere, mobiltelefoner og i flere tilfælde også værktøj. Mange af tyverierne blev begået på genbrugspladser, men også flere byggepladser fik besøg af mændene, som brød containere op og stjal store mængder værktøj. Værst gik det ud over en byggeplads på Østerbro i Odense, hvor der forsvandt værktøj for 173.000 fra to containere. Den dyreste enkeltgenstand var en Yamaha bådmotor opgjort til omkring 130.000 kroner, som blev stjålet fra en forretning nær Svendborg. Det blev dog også dyrt for tyvene selv, for motoren gemte på en gps-sender, som ledte politiet på sporet af tyvene i Biskorup Haveforening, hvor de boede og gemte kosterne.

Færre domme til udenlandske tyve Akkurat som det er tilfældet med indbrud og tyverier begået af danskere, falder der også færre domme til udlændinge end tidligere. Mens der i 2014 blev dømt 26.837 danske indbrudstyve og tyveknægte, var tallet i 2017 faldet til 19.546 svarende til et fald på 27 procent. I de samme år blev der dømt henholdsvis 3010 og 2341 rumænere - hvilket svarer til et fald på 22 procent. Og tallene for 2018, der er opgjort i slutningen af november, tyder på, at tendensen er fortsat sidste år. Dog med det forbehold, at årets sidste måneder traditionelt er højsæson for indbrudstyve, som også på Fyn var ekstraordinært ihærdige i slutningen af 2018. Nye tal fra Fyns Politi viser, at der alene i december blev anmeldt omkring 370 indbrud i den fynske politikreds, mens der blev rejst cirka 10 sigtelser i julemåneden. Det er dog sjældent, at politiet kan sigte tyvene i samme måned, som indbruddene begås, fordi det oftest kræver, at man finder tyvekosterne hos tyvene og på den måde kan kæde gerningssted og gerningsmand sammen. Medmindre tyven er blevet taget på fersk gerning. Flest sigtelser blev der på Fyn rejst i oktober, hvor også de fem rumænere blev pågrebet og tilsammen sigtet for 14 forhold. Oktober tegner sig for over 90 sigtelser, mens de fleste måneder i 2018 bød på mellem 10 og 30 sigtelser for indbrud. Også antallet af anmeldte indbrud er faldet i de fynske kommuner i perioden. I 2014 blev der anmeldt 5.709 indbrud. I 2017 var tallet 4.460. Det svarer til et fald på knap 22 procent.