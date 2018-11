Røveri, tvang, trusler og tæsk: Gymnasieelev kendte ikke sine overfaldsmænd

Flere slag på struben og efterfølgende halsgreb. Flere skub ind i buske og buskads.

Slag i mellemgulvet, knytnæveslag i tindingen og baghovedet, ydmygelse ved blandt andet at skulle løbe som en hund ved siden af en cykel, og røveri af pung, mobiltelefon og hævekort. For til slut at blive truet med at blive smidt ud fra en gangbro over motorvejen.

En 19-årig gymnasieelevs forklaring i retten var væsentligt mere detaljeret og forskellig fra den version, tre tiltalte unge mænd og én tiltalt ung kvinde kom med torsdag ved Retten i Odense.

De fire på 19 år, 20 år, 21 år og 22 år er tiltalt for røveri, forsøg på røveri, ulovlig tvang, trusler og vold ved et overfald den 28. juni 2018 kort efter midnat på Hjallesegade i Odense, og en gangsti og bro hen over Den Fynske Motorvej.

De fire tiltalte havde netop samme aften fejret den 19-årige tiltalte kvindes fødselsdag, og ingen af dem kendte på nogen måde den 19-årige gymnasieelev, som kort efter midnat var på vej på cykel fra sit hjem for at mødes med sin daværende kæreste og kærestens mor på Sct. Knuds Gymnasium.

Så langt nåede gymnasieeleven aldrig, for af ren venlighed stoppede han op på Hjallesegade, da de tre unge mænd råbte ham an for at låne hans mobiltelefon. Dér begyndte mere end 40 minutters mareridt for ham.