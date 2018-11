Røveri, grov vold og bedrageri: Truede offer med at blive smidt ud fra motorvejsbro

Tre unge mænd og én kvinde er tiltalt i sag om røveri, vold og trusler mod offer, som blev ydmyget og truet med at blive smidt ud fra gangbro. Én af mændene er desuden tiltalt for bedrageri med koncertbilletter, og grov vold.

Han fik presset sit hoved ud over gelænderet på en gangbro hen over den fynske motorvej og truet med at blive smidt ned på kørebanen, hvis han ikke makkede ret, ligesom han fik slag, skub og halsgreb.

Det fremgår af et otte sider langt anklageskrift mod tre unge mænd på henholdsvis 20, 21 og 22 år, samt en kvinde på 19 år, alle med almindelige danske fornavne, i en sag om røveri, trusler, grov vold og bedrageri, som torsdag begynder ved Retten i Odense.

Den alvorligste anklage mod alle fire er røveri, som fandt sted kort efter midnat den 28. juni 2018 på blandt andet Hjallesegade og på en sti, som fører over den fynske motorvej. I forening og efter gensidig aftale overfaldt de ifølge anklageskriftet et mandligt offer, som gennem længere tid oplevede slag, spark, halsgreb, trusler, ydmygelser og røveri.

Blandt andet blev offeret truet med at blive smidt ud fra en bro over motorvejen. Offeret fik sit hoved presset ud over gelænderet, mens trafikken fortsatte neden under ham på motorvejen.

Der blev taget halsgreb på ham flere gange blandt andet for at få udleveret hans telefon og pung, og til at overføre 500 kroner på Mobilepay, hvilket dog mislykkedes. Han blev tvunget til at tage sin jakke af og aflevere den, så gerningsmændene frarøvede ham en pung med dankort.

Offeret blev også tvunget til at løbe foran en cykel med truslen om, at hvis han ikke kunne løbere hurtigere ville han få tæsk.