Rød journalist kan blive Årets Fynbo

Tv-journalisten m.m. Niller Madsen er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Prisen, der uddeles til januar, skal gå til et menneske, der "på positiv vis har gjort sig bemærket ved at yde en indsats til gavn for Fyn eller for den omgivende verden", som der står i fundatsen.

Og det har Niller Madsen, mener en hel stribe af indstillere.

- Niller er altid på pletten, intet er for småt, intet er for stort. Niller cykler rundt med sit tv-udstyr i al slags vejr, året rundt - nu på 30. år. Energi og virkelyst for Odense og dermed også Fyn. Det synes jeg er imponerende, lyder nogle af begrundelserne.

- Niller er en sand ildsjæl, der på en sober og engageret måde dækker stort og småt. I 30 år har han/de lavet så mange reportager/interviews af mange slags. Alvorlige, underfundige, sjove, provokerende. Men ALTID med hjertet på det rette sted. ALTID med respekt for den sag og de mennesker, han/de møder. Niller Madsen stiller sig ikke op og gør stor opmærksomhed på sig selv - men gør og har gjort et godt og stort arbejde igennem alle disse år, skriver indstillerne, der bl.a. tæller Jørgen Nancke, Ann Ammons og Metha Aage Maul.

Også Jørgen Hansen, formand for Lumby Mølle, er blevet indstillet til hædersprisen.

- Han har været formand i over 30 år, han er så passioneret i forhold til sin formandspost. Selvom han er godt op i årene, brænder han for det. Hans øjne smiler, når han fortæller om møllen, både historisk og ikke mindst teknisk. Desuden er han en en god fortæller. Han fortjener virkelig et godt minde om alle de år, han sammen med sin hustru har knoklet for foreningen, skriver indstiller Dorthe Andersen

Tidligere er blandt andre revydirektør Lars Arvad, musikeren Ras Bolding og tidligere professor Bent Jensen blevet indstillet til Årets Fynbo 2018.

Du kan indstille din egen kandidat ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.