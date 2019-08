Rød eller grøn?: Elløbehjul for dummies

Usikkert greb om sagerne

Den første tur på et elløbehjul føles ikke særlig tryg. Det går hurtigt og med et smalt styr og et højt tyngdepunkt, frygter man ret hurtigt selv at ende i ulykkesstatistikken. Som ordentlig trafikant skal man selvfølgelig vise korrekt af, når man vil dreje og standse. Men i starten er det noget af en overvindelse at skulle slippe grebet i det spinkle køretøj, så man må se sig ekstra godt for.