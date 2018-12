Robotdirektør Thomas Visti er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Indstillingen skyldes, at Thomas Visti "ikke bare en, men to gange været en enestående drivkraft i opbygning, udvikling og salg af succesrige robotvirksomheder på Fyn", som læser Kim K. Knudsen skriver i sin indstilling.

- Han har dermed været en absolut foregangsmand for udviklingen af Odenses satsning på at blive Danmarks centrum for robotvirksomheder. I eget regi har han skabt en lang række nye arbejdspladser, ligesom virksomhedernes succes qua deres overvejende eksportbaserede salg har skabt international promovering af af Odense og Fyn, skriver han.

Årets Fynbo uddeles til januar, og den skal ifølge fundatsen gå til et menneske, der har "udvist et helt særligt initiativ eller et helt særligt engagement ud over det, man med rette kan forvente".

Det har også fridykkeren Stig Pryds, der "har kæmpet med en sygdom og nået verdensrekorder og nordiske rekorder indenfor fridykning overalt i verden og udviklet en app, som hjælper andre med at få det bedre", skriver indstiller Lars Willsen. Rappenskralderne, fem kvindelige pensionister fra Svendborg, er indstillet til prisen af læser Kim Barren, fordi de holder deres hjemby ren ved at spadsere rundt i byen og samle affald op.

Og Morten Sodemann er indstillet til prisen for "en utrættelig indsats for et bedre og mere menneskeligt sundhedsvæsen - og ikke mindst som en stærk stemme for de svageste patiengrupper i samfundet", skriver Rune Jørgensen i sin indstilling.

Hvem der bliver Årets Fynbo, bliver afsløret 26. januar.