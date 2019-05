Riskærs fynske kandidat vil arbejde for Als-Fyn forbindelse: - Den vil tilføre dansk økonomi 15 milliarder kroner

Forsvarsadvokat Gert Dyrn fra Ringe er nu eneste fynske kandidat tilbage for partiet Klaus Riskær Pedersen. Han tager nu på egen hånd sidste tørn på Fyn, og garanterer at han ikke trækker sig inden onsdagens folketingsvalg.

Du har tidligere været medlem af Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kommer du til at blive i partiet Klaus Riskær Pedersen?

- Jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud. Det afhænger af, om vi kommer ind eller ej. Hvis vi kommer i Folketinget, er der en platform at arbejde ud fra. Men kommer vi ikke ind, så må vi tage bestik af, hvad vi så skal gøre. Vi er trods alt almindelige arbejdende mennesker, som har et hverdagsliv, der også skal fungere, og tingene skal hænge sammen.

Hvilke politiske områder, synes du, er vigtige?

- Jeg er for eksempel meget optaget af den offentlige sektor, hvordan den møder borgerne og omvendt. For eksempel måden hvorpå man møder udsatte borgere i socialforvaltningerne. Tvangsfjernelses-systemet har jeg personlig erfaring med i kraft af mit arbejde. Jeg repræsenterer som advokat folk, der har fået deres børn fjernet. Problemet er ikke, at man fjerner børnene, men den måde det gøres på. Der synes jeg, det kunne være interessant at samle nogle grupper af borgere, som har mødt forvaltningerne, og se, om de har nogle ideer til, hvordan man kan gøre systemet bedre.

- Det ville være rart, i stedet for at det bare er eksperter og embedsmænd. Og det er et arbejdsprincip, som kan bruges på rigtig mange områder af vores samfund.

Partiet Klaus Riskær Pedersen har indtil videre måtte vinke farvel til tre folketingskandidater. Kan du garantere, at du stadig er opstillet, når vi går i stemmeboksen på onsdag?

- Ja, hvorfor skulle jeg ikke være det? Nu er jeg jo opstillet og den eneste, der kan fratage mig sådan et kandidatur, det er mig selv.

Jeres anden fynske kandidat, Rolf David Gøtze, valgte jo selv at trække sig. Hvad synes du om det?

- Jeg synes selvfølgelig, det er lidt ærgerligt. Nu står jeg jo alene på Fyn. Rent praktisk er vi jo ikke noget parti som sådan, vi har ikke nogen organisation, så vi var kun os og så dem, vi kendte, i vores umiddelbare nærhed, som gerne ville hjælpe lidt. Så det har været lidt et problem, at få besat alle de arrangementer og valgmøder, som vi skulle have fyret af her den sidste tid. Nu er det kun mig, der farter rundt til det, jeg kan nå. Men man må jo bare respektere, at sådan er det.

Hvad er din fynske mærkesag?

- En af dem, det er Als-Fyn forbindelsen. Det må jeg erkende. For mig at se skal infrastrukturprojekter i Danmark tilføre værdi på nationalt og regionalt plan. Og det vil en Als-Fyn forbindelse gøre. Den vil tilføre dansk økonomi omkring 15 milliarder kroner, ifølge de beregninger der ligger. Af dem vil omkring fem eller seks milliarder lande på Fyn i form af øget vækst og jobskabelse. Forbindelsen ville binde Fyn og Sønderjylland sammen med resten af landet. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at Fyn bare er noget, man kører henover. Nu bygger vi så bare nogle flere spor, så det går hurtigere.

- Als-Fyn forbindelsen vil bringe en hel masse ikke bare til Fyn og Sønderjylland men til hele Danmark. Så det vil jeg gerne arbejde for.