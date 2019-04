Risiko for snyd lukker selskabsform: Virksomheder til en krone har sendt konkurstal på himmelflugt

2018 slog rekorden for antallet af konkurser på et enkelt år, og det skyldes ikke mindst iværksætterselskaberne, der nu - efter kun fem år - bliver lukket som selskabsform på grund af risiko for misbrug og svig.

Èn enkelt krone har det fra dét tidspunkt kostet at stifte et iværksætterselskab. Og det førte hurtigt til et boom i antallet af nystartede virksomheder - og til en kraftig stigning i antallet af konkurser.

Alene i 2018 gik 7155 virksomheder konkurs og forklaringen skal blandt andet hentes i selskabsformen IVS (iværksætterselskaber), der blev indført i 2014 for at gøre det lettere og mindre risikabelt at starte en ny virksomhed.

Samtlige iværksætterselskaber lever dog på lånt tid, efter at regeringen og DF har valgt at droppe selskabsformen efter kun fem år.

Forhøjet risiko for snyd

Heri beskrives det blandt andet, at der allerede ved introduktionen af den nye selskabsform var usikkerhed omkring, om iværksætterselskaberne ville indebære en større risiko for misbrug og svig. Og at disse bekymringer desværre blev til virkelighed.

"Analysen viser hertil, at iværksætterselskaberne i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig, og at skatte- og afgiftsrestancerne for iværksætterselskaberne er næsten dobbelt så høje som enkeltmandsvirksomheder", skrev Erhvervsstyrelsen i analysen af virkningen af loven om iværksætterselskaberne, som blev vedtaget af et enigt folketing.

Selvom både embedsmænd og politikere altså har erkendt, at selskabsformen indebærer en forhøjet risiko for svig og store restancer til det offentlige, kommer der dog til at gå et par år, før man ikke længere vil kunne finde virksomheder med IVS i enden af deres navn.

I løbet af de næste to år skal iværksætterselskaberne i stedet omdannes til anpartsselskaber, hvor den krævede startkapital til gengæld er sat ned fra 50.000 kroner til 40.000 kroner.