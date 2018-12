Retspræsident om udskudt voldtægtssag: - Forudsigeligt, at retten ikke ville acceptere en jurastuderende

Retspræsident ved Retten i Odense, Henrik Agersnap, kalder det forudsigeligt, at et retsmøde tirsdag blev udsat, fordi advokatfirma som nødløsning sendte en jurastuderende i stedet for sygdomsramt forsvarer.

Første retsmøde i nævningesagen om en grov gruppevoldtægt i Kongens Have i juni blev tirsdag aflyst og udsat. En syg forsvarer sendte efter aftale med en dommer en jurastuderende i håb om, at en del af retsmødet kunne afvikles til gavn for de mange fremmødte. Anklageren og de tre andre forsvarere fandt det dog betænkeligt, og retten var enig og afblæste retsmødet. Og det var helt på sin plads i så alvorlig en sag, mener retspræsident Henrik Agersnap, der er dommer og øverste administrative chef for Retten i Odense. - Jeg synes ikke, det er voldsomt svært. Det er ret oplagt, at man ikke kan møde i en straffesag, hvis ikke man er advokat. Det var forudsigeligt, at retten ikke ville acceptere en person, der ikke var mødeberettiget advokat, siger retspræsidenten. - Det var overraskende, at der kom en studentermedhjælper, for man kan sige sig selv, at det ikke vil blive godkendt som en fuldgyldig erstatning for en advokat.

Ingen er herre over sygdom Henrik Agersnap forklarer, at en studentermedhjælper normalt har karakter af observatør. - Når man har så alvorlig en sag som en nævningesag, så skal hver enkelt tiltalt have en forsvarer ved sin side hele tiden. Det er en selvfølge. Der skal noget helt særligt til – for eksempel forhold, som slet ikke vedrører den pågældende tiltalte – for at der ikke behøver være en forsvarer. Så man kan ikke starte uden, mens der er forelæggelse af sagen? - Nej. Så snart retsformanden har sat sagen i gang, så skal der være forsvarere til stede. Den juridiske del i forhold til dét, er forholdsvis sikker. Og det var også det, alle var enige om, og derfor blev sagen omberammet, siger retspræsidenten, der understreger, at ingen er herre over sygdom, og at man ikke kan bebrejde forsvareren.

Et spørgsmål om retssikkerhed Hvorfor er det vigtigt, at det er en advokat, der møder i en straffesag? - I alvorlige straffesager, hvor anklageren går efter en fængselsstraf, skal den tiltalte have en forsvarer ved sin side – det er et spørgsmål om retssikkerhed. Når der kan ske noget så indgribende som fængsel, skal man være sikker på, at alt går rigtigt til. Og forsvareren er en garant for, at alt foregår rigtigt, siger han og uddyber: - Der er behov for en professionel, som kender spillets regler, straffeloven og kravet til beviser. Og som kan påpege, hvis der er tvivl om beviserne. Forsvareren skal kort sagt påpege alt, der taler til den tiltaltes fordel, og sikre, at en eventuel straf ikke bliver mere alvorlig, end den plejer at være i samme situation.

Kan være undtagelser Retspræsidenten understreger dog, at der kan være særlige tilfælde, hvor et retsmøde kan finde sted uden en mødeberettiget advokat: - Der er selvfølgelig altid undtagelser, men hovedreglen er, at man har en forsvarer ved sin side, hvis der er risiko for frihedsstraf. Og det var netop en sådan undtagelse, Advokatfirmaet Stage havde håbet på, så de mange fremmødte parter ikke var kommet helt forgæves, men kunne få klaret aflæggelse af nævningeløfte, oplæsning af anklageskrift og anklagerens forelæggelse af sagen. Efter retsplejelovens paragraf 730 stykke to kan retten undtagelsesvis tillade, at en person, som ikke er advokat, benyttes som forsvarer, hvis det er forsvarligt. - Det var naturligvis aftalt med retten og afstemt med en dommer (at der blev sendt en jurastuderende, red.), og at retten så kommer frem til, at det alligevel ikke var ubetænkeligt, er bare fint. Det vigtigste er, at retssikkerheden bliver iagttaget, sagde ejer og advokat Mette Grith Stage tirsdag til Fyens.dk. Hun understregede, at firmaet aldrig kunne drømme om en sådan løsning, hvis ikke retten var taget i ed, og hvis ikke det var forsvarligt for klienten.