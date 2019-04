Retsordfører om pressede fængselsbetjente: - Det, der foregår i Kriminalforsorgen lige nu, er katastrofalt

Den fynske retsordfører fra Socialdemokratiet, Trine Bramsen, er bekymret over fængselsbetjentenes arbejdsforhold, efter et svar fra justitsministeren viser, at udgifterne til betaling af overarbejde er tredoblet på tre år.

Hvad siger du til svaret fra justitsministeren?

- Jeg er oprigtig bekymret over, at fængselsbetjentene er helt vildt pressede. Og det kan betyde, at flere vælger at stoppe i Kriminalforsorgen, fordi de har så massivt overarbejde. Det her dokumenterer sort på hvidt, at der bliver trukket ekstremt hårde veksler på landets fængselsbetjente. Det er ikke holdbart i længden, og svaret kalder på handling fra justitsministeren.

Der er jo netop etableret en ny uddannelse for fængselsbetjente med forventet start i efteråret.

- Ja, men det handler også om, hvordan vi sikrer, at vi fastholder de fængselsbetjente, der allerede er. Det dur ikke, at de drukner i overarbejde. Svaret viser, at vi har massive udfordringer.

Men handler det ikke netop om, at der er brug for flere fængselsbetjente?

- Jo. Det handler dels om, at de nuværende ikke drukner i overarbejde. Og dels, hvordan man meget hurtigt får uddannet nogle nye fængselsbetjente for at aflaste de nuværende. For det her kan ikke blive ved.

Men hvad skal der konkret gøres ved det?

- Det absurde er jo, at der er penge på området. Det handler ikke om at finde finansiering, men om at rekruttere fængselsbetjente og at se på, hvordan vi bedst muligt udnytter fængselsbetjentene og giver dem nogle arbejdsforhold, der gør, at de fortsat vil være i Kriminalforsorgen.

Du har også spurgt til, hvad det vil koste at give løn under uddannelsen i stedet for SU. Hvorfor?

- Det er for at appellere til nogle, der er lidt ældre, som gerne vil have et karriereskifte og kunne være interesserede i at blive fængselsbetjente for at arbejde med mennesker. Men som måske ser det som en barriere, at de skal have SU og ikke løn under uddannelsen. Det synes jeg, vi skal tage en politisk snak om. For det, der foregår i Kriminalforsorgen lige nu, er katastrofalt.

Hvad med lønnen i jobbet som fængselsbetjent, når man er uddannet?

- Det er også en del af det, men det er op til en forhandling mellem arbejdsmarkedets parter, så det kan vi ikke blande os i fra politisk hold. Men fængselsbetjente er ikke specielt godt betalt, og når man ser stigninger i vold mod dem og stigende overarbejde, kan man måske ikke fortænke dem i - under en højkonjunktur som nu - at finde et andet erhverv.