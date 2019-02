2. En af de sjældne

Birgitte Kirkeløkke, Odense. Udfordring: Havde svært ved at få økonomien til at hænge sammen efter at være gået på efterløn, fordi pensioner trækkes i efterlønnen, inden de udbetales. Løsning: Den samme, som Birgitte Kirkeløkke selv nåede at sætte i værk inden økonomitjekket: start på pensionerne. Ellers var den tidligere børnehaveleder en af de meget få, hvor der stort set ikke var forbedringer at finde i budgettet.