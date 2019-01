Rektor utilfreds med krav om millionbesparelser: - Vi tiltrækker tilflyttere og sikrer arbejdskraft

Erik Knudsen er rektor på University College Lillebælt, UCL. Han mener ikke, at det omprioriteringsbidrag, som kræver, at skolen skal spare hundredevis af millioner, hænger sammen med den store betydning, uddannelsesinstitutionen har for lokalområderne.

Omprioriteringsbidraget, som regeringen og Dansk Folkeparti vedtog i 2015, har længe fået negative røster med på vejen. Omprioriteringsbidraget tvinger nemlig adskillige uddannelsesinstitutioner til at spare millioner.

Også mange fynske uddannelsesinstitutioner har måtte finde sparekniven frem, og et af dem er det nyfusionerede UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. De har de seneste tre år samlet skulle spare 84,4 millioner kroner. Frem til 2022 skal UCL spare yderligere 313,3 millioner kroner.

Og det er rektor for UCL, Erik Knudsen, godt utilfreds med. Han mener nemlig, at UCL har stor betydning for lokalsamfundene. En ny rapport fra Danske Professionshøjskoler viser nemlig, at næsten to ud af tre studerende, der flytter til Odense, Vejle eller Svendborg Kommune for at uddanne sig hos UCL, bor i kommunen et år efter, at de har færdiggjort deres uddannelse.

Derved mener Erik Knudsen, at besparelserne ikke stemmer overens med den store betydning uddannelsesinstutionerne har.

- Tallene understøtter den store betydning, vi har for lokalområderne. Både i forhold til at tiltrække nytilflyttere og sikre arbejdskraft. Det giver stof til eftertanke i en tid, hvor politikerne gerne vil have, at vi uddanner til hele Danmark og samtidig fortsætter besparelser på vores uddannelser, siger Erik Knudsen.