Rekordmange uønskede katte bliver dumpet på fynsk internat

Ejby: 1525 katte og killinger var indskrevet på landets otte internater, da Dyrenes Beskyttelse gjorde status ved udgangen af juli - og 399 af dem var indskrevet på Fyns Internat i Ejby. Det gør internatet til landets mest fyldte i en sommer, hvor Dyrenes Beskyttelses internater sætter rekord i antallet af katte uden en ejer.

- I øjeblikket kommer killinger i en lind strøm retur fra deres plejefamilier, hvor de har opholdt sig, indtil de blev gamle nok til formidling. Så hver dag må vi være kreative med at finde ny plads til katte, der er klar til at blive adopteret, siger Lene Frahm, internatleder på Fyns Internat.

Personalet har så travlt, at der ikke er tid til at lægge katte op på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside, og derfor opfordrer Lene Frahm folk, som drømmer om at få en kat, til at besøge et internat i stedet for at kigge på hjemmesiden.