AA har erkendt sig delvis skyldig i overfaldet på MJ 1. oktober 2017. Af beviser mod ham er blandt andet, at der i hans lejlighed er fundet et golfsæt, der var samme mærke som de, der blev fundet på stedet. Der manglede også to golfkøller. Det var samme jern som de to, der blev fundet på stedet. Tegning: Julie Gry Sviestrup