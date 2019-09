Regnen stopper, og solen titter frem i morgen - men det er en stakket frist

Fyn: Det bliver først sent på aftenen, regnvejret slipper Fyn. Sådan lyder DMI's prognose tirsdag morgen, hvor meteorologerne har varslet kraftig regn og torden blandt andet på Østfyn, hvor der er mulighed 15-30 millimeter regn i løbet af dagen.

Resten af Fyn får dog også sin del af nedbøren, som skyldes et lavtryk, der er dannet på grænsen mellem meget varm, fugtig luft over det sydøstlige Europa og køligere luft mod vest.

Der skulle komme ophold i regnvejret fra omkring klokken 17 - startende i den sydvestlige del af Fyn - og omkring klokken 22 kan regnen helt være stoppet over Fyn.

Onsdag morgen kunne man lade sig narre til at lade regntøjet eller paraplyen blive hjemme, for dagen kan ifølge DMI begynde med glimt af solen, men efter middag er der udsigt til, at skyer igen dækker himlen, og fra sidst på eftermiddagen trænger et nyt regnvejr ind over Fyn fra vest og giver nedbør til sidst på aftenen.

Det nye regnvejr ser ud til at blive ledsaget af tiltagende vind, især i farvandene rundt om Fyn.