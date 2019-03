Regn, regn og atter regn: Fynske stier og parker oversvømmet

Odense Kommune er en af de kommuner på Fyn, der har fået mest regn i løbet af marts måned. Her fra Fruens Bøge, hvor nogen måtte tage tilløb hen over vandpytterne for at blive mindst muligt våde. Foto: Michael Bager

Det har været en rekordvåd marts i Danmark, og flere steder på Fyn er åer og fjorde løbet over deres bredder. Den megen nedbør er dog ikke noget, der bekymrer hverken landbruget eller Odense Kommune, der er ét af de kommuner på Fyn, der har fået mest vand.

Selvom regnvejret har holdt pause de sidste par dage, var det et vådt syn, der mødte de mange forbipasserende i Fruens Bøge og Stavids Å tirsdag eftermiddag. Imens solen skinnede fra en kold, men skyfri himmel, lå der dynger af vand hen over mange af stierne. Og det er ikke så mærkeligt, at øer og fjorde er løbet over. Marts har nemlig været rekordvåd. Ikke siden 1978 har Danmark været så våd. Allerede den 18. marts var den mere end 40 år gamle rekord på 100 mm slået med næsten tre mm. Men spørger man hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er det ikke noget unaturligt ved den megen regn. - Det er simpelthen den måde, atmosfæren været indstillet her i marts. Der har nærmest været sådan en motorvej af lavtryk, der er kommet ude fra Atlanterhavet og ind over den nordlige del af Europa. Og der ligger vi jo lige for skud. Andre gange har vi mere stabile perioder, men det har der ikke rigtig været noget af i marts, fortæller meteorolog Lars Henriksen fra DMI. Der er dog intet ved dette års regnskyl, som kan relateres til noget klimamæssigt, understreger han. - Intet som helst. Det er bare sådan atmosfæren har indstillet sig her i marts, og så kan det se helt anderledes ud i april. Der er simpelthen bare de her udsving, fortæller han. Der er dog ikke noget, der tyder på, at marts har set de sidste regnskyer fra oven. - Nu får vi en lille periode med mere tørt vejr, men der kan sagtens komme mere regn sidst på måneden, fortæller meteorologen.

Så meget nedbør er faldet i marts på Fyn Middelfart Kommune 97,9 mm



Odense Kommune 96,4 mm



Assens Kommune 91,0 mm



Ærø Kommune 89,1 mm



Svendborg Kommune 87,2 mm



Faaborg-Midtfyn Kommune 86,5 mm



Nyborg Kommune 86,1 mm



Langeland Kommune 79,8 mm



Kerteminde Kommune 79,3 mm



Nordfyn Kommune 78,9 mm



Landsgennemsnit 102,7 mm



Kilde: DMI

Selvom vejret var både skyfrit og tørt tirsdag eftermiddag, var det tydeligt at se, at marts har været en særdeles våd måned. Her fra Fruens Bøge, hvor vandet flere steder var løbet hen over stierne. Foto: Michael Bager

Behøver ikke gøre noget Det vådeste sted i Danmark ligger på grænsen mellem Grindsted og Vejle kommune, nemlig Billund Lufthavn, hvor der er målt hele 157,9 mm nedbør. Mest nedbør på Fyn er faldet i Middelfart Kommune med 97,9 mm, mens Odense Kommune følger lige efter med 96,4 mm. Selvom de store mængder regn har skabt gener for både fodgængere og cyklister rundt omkring på stierne, er det ikke noget, der giver grå hår inde hos kommunerne. - Våde stier er ikke noget, vi behøver at gøre noget ved. Det er jo ikke nogen stor samfundsmæssig gene, at der er stier og grønne arealer, der ligger under vand. Og vil vil hellere have vandet dér end i folks kældre eller transformerstaioner, hvor det virkelig kan gøre skade, fortæller Anja Henriksen, der er leder af spildevand, gartneri og kolonihaver i Odense Kommune. Var nedbøren derimod faldet over ganske få dage, havde det set ganske anderledes ud. - Så er det, at kloakkerne ikke kan følge med, og så ser vi nogle helt andre udfordringer. Men regnen er faldet over en længere periode, og derfor har det nået at fordele sig, forklarer hun.

Også ved Stavids Å var de grønne arealer færre, end de plejer at være. Marts har nemlig været rekordvåd. Foto: Michael Bager

Gylletankene er fyldt op Den megen nedbør får heller ikke de store konsekvenser for landbrugets afgrøder. Det vurderer Ove Englund, der er planteavlskonsulent hos Centrovice. - Så længe jeg kan huske, har vi haft klimatiske rekorder af den ene eller andet art, og det er helt normalt, at vejret driller os lidt. Sådan er det at drive landbrug under åben himmel. Når det er sagt, vil vi selvfølgelig gerne snart have noget tørvejr, så vi kan begynde at lave noget på markerne, fortæller han. Fra 1. februar må landmændene køre gylle på markerne, hvis der ikke er frost eller sne på arealerne. Men det skal de nok nå, mener Ove Englund. - Det er klart, at gylletankene er ved at være fyldt op, så vi håber, at det tørre vejr fortsætter. Men det er vi fortrøsningsfulde omkring, siger han. De landmænd, der allerede har gødet markerne, skal heller ikke være bekymrede. - Der skal rigtig meget til, før kvælstoffet i gyllen udvaskes, så jeg forventer, at det ligger der endnu, siger han. Mens landbruget ikke har det store at bekymre sig for, ser det dog lidt anderledes ud for de husejere, hvor vandet er trængt ind i boligen. Her dækker en almindelig forsikring nemlig ikke. I stedet skal man hos langt de fleste forsikringsselskaber have tegnet en udvidet vandskadeforsikring, fordi nedbøren er faldet over lang tid - og ikke pludseligt - som ved voldsomme tø- og skybrud.

