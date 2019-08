Region: Det ville være dyrt at komme af med TDC som teleleverandør

Koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark erkender, at det ville være både besværligt og ikke uden omkostninger at smide TDC på porten efter de gentagne nedbrud på livsvigtig telefoni.

- Hvordan kan I have tillid efter så mange nedbrud i så vital en kommunikation?

- Mødet med TDC betryggede os i, at vi fortsat kan have tillid til TDC, siger koncerndirektør Kurt Espersen til Fyens Stiftstidende kort efter mødet med TDC.

- Men kan den genetablerede tillid også bunde i, at det vil være svært at finde en anden leverandør til det, som TDC leverer?

- Ja. Sagen er jo den, at TDC er landets største televirksomhed. Så hvis ikke, TDC skulle kunne levere varen, hvem kan så, lyder det fra Kurt Espersen.

Og så er der vel også et økonomisk aspekt i det her?

- Det er korrekt, at det ikke ville være uden omkostninger, hvis vi skulle bryde aftalen, konstaterer regionens koncerndirektør.

Kan du forstå, hvis der er borgere og personale på sygehusene, der har svært ved at forstå, at samarbejdet skal fortsætte efter alt det, som er sket?

- Vi står med en stor opgave, der handler om at skabe den nødvendige tryghed. Både hos borgerne og hos de ansatte på sygehusene. Og vi skal forvisse folk om, at vi har planer for at sikre kommunikationen, hvis vi meget mod forventning kommer til at opleve nedbrud igen.