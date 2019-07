Redningsaktion ud for Helnæs: Ung kvinde på paddleboard fundet i god behold

En 21-årig svensk kvinde var i flere timer forsvundet i farvandet sydøst for Helnæs på Vestfyn, men blev torsdag først på aftenen fundet i god behold.

Det bekræfter Fyns Politi.

Den unge kvinde var sejlet ud på et oppusteligt paddleboard fra Helnæs, og var ikke set siden klokken 15. Omkring klokken 18 blev en stor redningsaktion sat i værk, ligesom Fyns Politi sendte et tweet ud om eftersøgningen.

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), som er den danske eftersøgnings- og redningstjeneste og tidligere hed Søværnets Operative Kommando, var på opgaven til vands og i luften.

Kvinden blev fundet af lokal beboer, som deltog i eftersøgningen, ud for det nordøstlige Helnæs.

- Tiden var bare løbet fra hende, og hun fejlede ingenting, fortæller vagtchef Kenneth Taanquist, Fyns Politi.

Politiet har nu haft en snak med hende om, at det er en god idé at have meget nøjagtige aftaler med sine pårørende, når man står til søs på den måde. Kvinden bliver dog ikke sigtet for noget som helst.