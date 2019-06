Rebellen klar til sin tredje tørn

Med et personligt stemmetal på 6786 er Jan Johansen klar til at tage en tredje periode i Folketinget for Socialdemokratiet.

Jan Johansen, 63 år, født i Svendborg, bor i Munkebo. Gift, far til to. Gik ud af skolen i 8. klasse og stak til søs. Arbejdede på Lindøværftet i 28 år, var i en årrække tillidsmand. Medlem af byrådet i Munkebo fra 1997-2006. Medlem af byrådet i Kerteminde Kommune fra 2006-2011. Stillede op til Folketingsvalget første gang i 2011 og blev valgt. Gik i 2014 enegang i sit parti, som forringede retten til dagpenge. Det kunne Jan Johansen ikke holde til personligt. Blev strippet for syv ordførerskaber og lagt på is af mange partifæller. Genvalgt i 2015 i overlegen stil - 10.440 stemmer. Netop genvalgt 5. juni - denne gang med 6786 stemmer.

- Jeg tror stadig på, at vi kan lave den ordning, som vi lovede, og det kan vi også med de øvrige røde partier. Det vil vi arbejde meget hårdt for, og jeg vil kæmpe helt vildt for det, ligesom jeg vil kæmpe for, at vi får lavet et rummeligt arbejdmarked, hvor der bliver plads til dem, som ikke kan holde til mange timer, men gerne vil være på arbejdsmarkedet. Det bliver en fordel for alle, fastslår Jan Johansen.

Hans håb er, at Socialdemokratiet danner en mindretalsregering, og Johansen erklærer, at han vil kæmpe vildt og inderligt for, at Socialdemokratiet lever op til sit udspil om at give nedslidte ret til tidlig pension. Det har Socialdemokratiet sat tre milliarder af til, og hvis der skal flere til, så må de penge findes, mener han.

- Jeg er meget tilfreds med at være valgt for tredje gang, og jeg var forberedt på og klar over, at mit stemmetal ikke ville blive så højt som sidst. Da samlede jeg en masse proteststemmer op, og det har jeg ikke gjort denne gang, men jeg synes stadig, mit stemmetal er fint. Jeg har ikke været så synlig udadtil, men jeg har været meget synlig på Christiansborg og har fremført de ting, der ligger mig nærmest: tidligere tilbagetrækning og pension, siger Jan Johansen.

Glad for Mette

Efter dagpengesagen i 2014 blev han strippet for sine syv ordførerskaber på arbejdsmarkedsområdet, og dem har han aldrig fået tilbage - heller ikke under Mette Frederiksens ledelse. Jan Johansen lægger ikke skjul på, at han er meget mere begejstret for Mette Frederiksen, end han var for Helle Thorning-Schmidt, og han lægger heller ikke skjul på, at han meget gerne igen vil have ordførerskaber inden for arbejdsmarkedsområdet igen.

- Jeg vil gerne have noget inden for det område, som ligger mig så nært, og som er min mærkesag. Men nu må vi se, hvad der kan blive til mig, lyder det fra den 63-årige fynbo, der er overbevist om, at Mette Frederiksen bliver statsminister.

- Jeg tror på en mindretalsregering. Jeg kan ikke se, at Radikale Venstre kan skubbe den over til Lars Løkke Rasmussen igen - det har de lovet deres vælgere ikke at gøre.