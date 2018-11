Rahbæk Juel om Vollsmose-opdeling: - Det nye er, at vi lader haverne være i fred

I har kæmpet for den her adskillelse længe. Hvorfor er det vigtigt?

- I Odense Kommune var vi, også før regeringens udspil, i gang med at finde ud af, hvordan vi kan få brudt de mønstre, der er i Vollsmose. Det er sådan, at de børn, der vokser op i Vollsmose, har sværere forudsætninger end de børn, der vokser op alle mulige andre steder. Det skal ændres.

Hvad betyder det her helt konkret?

- Da vi lavede vores sidste Vollsmoseplan, bad vi om lov til at udtage de tre haver. Vi har kigget i rigtig meget datamateriale, hvor vi tydeligt kunne se, at det mønster, vi gerne vil gøre op med, simpelthen ikke er at finde i de tre haver. Og hvis man skal rykke i så stor en bydel som Vollsmose, skal man tage fat, hvor problemerne er størst.

I forvejen var planen at nedrive de her 1000 boliger primært i Bøgeparken, så planen om at tage fat, hvor problemerne er størst, var der allerede - hvori er det nye?

- Det nye er, at vi får lov til at gennemføre planen, som vi gerne vil. Vi lægger op til, at vi ikke vil gøre noget i de fysiske haver, udover den eksisterende infrastrukturplan. Så man kan sige, at det nye er, at der sker ingenting for dem, der bor i haverne.

Men indsatsen bliver jo i forvejen koncentreret omkring de mest belastede områder. Gør det her nogen forskel i praksis?

- Ja, for hvis vi ikke havde fået lov til at udtage haverne, ville loven have kunnet tvunget os til at rive bygninger ned i tre haver, som ikke skaber problemer. Det ville være spild af kræfter.

Men hvori ligger forskellen, når I allerede havde besluttet at koncentrere indsatsen omkring parkerne?

- Fordi vi havde satset på, at vi måtte gøre det. Hvis vi ikke havde fået lov, ville der ligge nogle matematiske krav fra regeringens ghettoplan om, at vi skulle kigge på hele Vollsmose. Sagt på en lidt firkantet måde skulle vi før kigge på tre tredjedele, og nu kan vi nøjes med at kigge på to tredjedele.

Hvad kommer det til at betyde for den kommende ghettoplan?

- For vores plan kommer det ikke til at betyde noget, for vi havde regnet med, at vi kunne tale til den sunde fornuft på Christiansborg, og det kunne vi så også. Der har været en stor lydhørhed, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Man kan sige, at regeringens plan var lidt for grovmotorisk, men nu passer motorikken til vores udfordringer her i Odense.

Når de tre mest velfungerende områder bliver pillet ud af Vollsmose, kommer det vel til at påvirke statistikerne for fx kriminalitet og indkomstniveau. Kan det ikke være problematisk?

- Vi har ikke valgt at tage en fedtspillertilgang til Vollsmose. På mange strækninger er vi mere ambitiøse end summen af ghettolovgivningen. Vi vil lave markant forandring, både i forhold til ledighed, til uddannelsesniveau, til skolerne og dagtilbuddene, til kriminalitet, og især til boligmassen, som er nøglen til at skabe forandring.

Men kan den her adskillelse ikke bidrage til et større parallelsamfund?

- Det, vi har kigget ind i, er datagrundlag med fokus på ledighed, uddannelse og dynamik i området. Vi kan se sort på hvidt, at de børn, der vokser op i Vollsmose, ikke profiterer på samme måde som børn i andre bydele. Det er det mønster, vi gerne vil bryde. Der har været tidligere sociale handleplaner, og mange har også haft effekt, men ikke en effekt, der har været større end mønstrene.

Men når man koncentrerer ghettoen, kan det så ikke skabe større afstand til resten af samfundet?

- Vi kan helt specifikt og sort på hvidt se, hvor problemerne er størst. De fakta, vi har kigget på, ændrer sig ikke bare fordi, man ændrer grænsedragningen på, hvor ghettoen er.