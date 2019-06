Radikale Venstre får fynsk mandat igen: Der skulle en Helveg til

- Nu skal jeg skal ud og spise med min familie, som jeg ikke har set i en måned. Min kat er begyndt at ignorere mig, det er et dårligt tegn, griner Rasmus Helveg Petersen.

- Jeg har været nervøs helt til det sidste, for man skal ikke tage noget for givet. Det har været et tæt løb, men jeg synes også, det endte med en klar afgørelse.

På Fyn stemte 7,3 procent af fynboerne på Radikale Venstre, hvilket giver partiet et fynsk mandat. Da de personlige stemmer var talt op, stod det klart, at det bliver Rasmus Helveg Petersen, der løber af med det fynske mandat med i alt 3.763 af personlige stemmer.

- Lige nu har jeg intet problem med, at jeg ikke skal i valgkamp igen. Det er meget hårdt at være i valgkamp, og den her valgkamp har været forfærdeligt lang. Så tværtimod er det lige nu en lettelse, siger Camilla Hersom med et grin. Foto: Michael Bager

Derimod meldte Camilla Hersom allerede ud fra start, at dette var sidste forsøg på at komme ind i Folketinget.

- Jeg er rigtig stolt af mit valgresultat, og helt vildt stolt af, at jeg har fået så mange stemmer i min hjemby Odense. Det føles dejligt, at mit bagland har bakket mig op, siger Anne Skau Styrishave, der ikke afviser, at hun kan finde på at stille op til Folketinget igen.

De andre fynske kandidater trak også en del personlige stemmer, men altså ikke helt nok til at slå Rasmus Helveg Petersen. Camilla Hersom fik i alt 3.233 stemmer, og var dermed blot 530 stemmer fra Helveg. 22-årige Anne Skau Styrishave vandt suverænt i to Odense-kredse og trak i alt 2.290 personlige stemmer, mens Søren Hillers fik 1.165 stemmer.

Fynsk mærkesag

I de seneste otte måneder har Rasmus Helveg Petersen haft sin gang på Christiansborg som barselsvikar for Zenia Stampe, men han glæder sig til nu at fortsætte som repræsentant for Fyn.

Og selvom han er bosiddende i København, har han tænkt sig at følge de lokale sager på Fyn tæt.

- En af de ting, jeg vil have med ind i regeringsforhandlingerne allerede nu, det er, at vi gerne vil have fase to af letbanen ud til Seden forbi Vollsmose, så vi får noget konstruktivt oveni nedrivningsplanen, siger han og tilføjer:

- Der kan man gøre noget både for at udvikle mobiliteten i Odense og for at udvikle Vollsmose-området. Og det er den første kamp, jeg kommer til at kaste mig ind i.