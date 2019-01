Rådmand: - Der er ikke behov for flere aflastningspladser lige nu

Ældre- og Handicaprådmand Søren Windell (K) oplyser, at der ikke er aktuelle planer om at etablere flere aflastningspladser i Odense Kommune, men forsikrer at der løbende bliver holdt skarpt øje med, hvordan behovene på området ændrer sig.

En ekspert fra Ældresagen siger, at de her 64 aflastningspladser ikke er et imponerende antal. Hvordan forholder du dig til det?

- Jeg forholder mig til, at vi har det antal pladser på Lysningen, som vi har. Og det kan da godt være, at vi skal have flere pladser på sigt. Men lige nu ser vi ikke ind i, at vi skal bruge flere pladser.

Når både FOA og Ældresagen, som jo har en vis ekspertise, mener, at der mangler aflastningspladser, bør I så ikke være lydhøre over for det?

- Nu er hverken FOA eller Ældresagen eksperter, de er organisationer, der driver politik. Jeg anerkender fuldt ud, at de har en indsigt, men vi har også folk, der har indsigt, og akut har vi ikke noget behov for flere pladser. Vi taler om øjebliksbilleder, vi kigger på, hvordan det ser ud her og nu og to-tre år frem. Der er meget, der kan ændre sig rent sundhedspolitisk, også i forhold til den sundhedsreform, der er i spil. Vi skal hele tiden være i stand til at klare det behov, der er.

Synes du, serviceniveauet er godt nok i Odense Kommune?

- Nej, jeg så da gerne, at vi fik hævet serviceniveauet, men det afspejler, at vi ikke er en velhavende kommune. Jeg så da gerne, at vi fik tilført flere penge til området. For vi bliver jo flere og flere ældre, og det må man se ind i og tage ansvar for. Men det er jo et prioriteringsspørgsmål.

Når Odense Kommune ikke ønsker at omdanne Hjallese Plejecenter til aflastningspladser, har det så noget at gøre med, at kommunen ikke får huslejeindtægter fra den borger, der er i aflastning?

- Det har intet med husleje at gøre, det har noget med antallet af aflastningspladser at gøre.

Jeg har fået at vide, at det i jeres seneste kapacitetsanalyse fra 2015 fremgår, at der ikke er behov for flere pladser som sådan, men at der derimod er brug for flere specialiserede pladser, især ift. demens - er det noget, I har konkrete planer om at indføre?

- De kommende 10 år vil flere og flere blive ramt af demens, og det skal vi gøre vores plejehjem klar til. Derfor har også en plan liggende med forsøg på at gøre flere plejehjem mere demensegnede. Jeg vil rigtig gerne kigge ind i, hvordan behovene ændrer sig, for vi skal hele tiden være klar til at matche det behov, der er.