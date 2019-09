Q-Park-direktør: Hvis vi opdager en fejl, annullerer vi afgiften med det samme

Alex Pedersen, adm. direktør for et af landets største parkeringsselskaber, Q-Park, kommenterer det nye tiltag, hvor bilister kan få hjælp til at klage over en p-afgift.

Kan du genkende beskrivelsen af, at flere p-selskaber strækker klagesagerne i håb om, at folk giver op og betaler til sidst.

- Den passer ikke på os. Mig bekendt er der i øjeblikket 23 selskaber i denne branche i Danmark, og jeg skal vare mig for at udtale mig om, hvordan alle 23 opfører sig. Men vi er medlem af Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening, og vi har et meget klart kodeks for, hvordan tingene skal være. Alle indsigelser, der kommer, bliver behandlet seriøst og ordentligt. Og det er endda sådan hos Q-Park, at hvis vi fastholder en afgift, fordi vi mener, vi har ret, så har kunden ret til at sende klagen til os på ny, hvorefter en ny sagsbehandler ser på den. Jeg tror faktisk, vi er det eneste selskab, der gør det.

- Desuden blev der i juli sidste år oprettet et Parkeringsklagenævn, som gør, at hvis jeg fastholder en afgift, så kan bilisten nu indanke min afgørelse til nævnet og få det til at se på, hvem af os der har ret. I nævnet sidder repræsentanter for FDM og for Forbrugerrådet Tænk, der sidder en dommer for bordenden, og så sidder der to repræsentanter fra branchen på den anden side af bordet. Det er en sikkerhed for bilisten, at man netop ikke skal føle sig presset til bare at vente på, at vi slæber vedkommende i retten.

- Ved du, hvor stor en del af de parkeringsafgifter, som jeres vagter udskriver, der bliver annulleret på årsplan?

- Ja, det ved jeg, men det er ikke et tal, jeg er vild med at fortælle. Retfærdigvis må jeg indrømme, at vores vagter laver fejl en gang imellem. Hvis en bilist kontakter os, og vi opdager, der er en fejl, så annullerer vi lige med det samme. Og så er der nogle af vores pladsejere, som også har mulighed for at annullere nogle afgifter indimellem. Men hvis for eksempel billedet ikke er taget helt skarpt, så man faktisk kan identificere, må tvivlen komme bilisten til gode.

- Synes du, der er behov for den hjælp, som Parkeringsafgift.dk tilbyder?

- Det kan gøre sagsbehandlingen længere for de folk, som klager igennem det her. Muligvis kan det også stoppe en del klager fra at komme til os, for hvis de kan lave en sagsbehandling, før vi behøver at gøre det, er jeg da kun tilfreds med det.

- Fordi hvis juristerne hos Parkeringsafgift.dk opdager, at der faktisk er basis for en afgift, som en af jeres vagter har udskrevet, vil det afholde nogle bilister fra at klage til jer?

- Ja, det antager jeg. Så på den måde hilser jeg det da velkomment.