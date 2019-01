Psykiatrisk krisehjælp til de involverede i togulykken

Uanset om du selv var involveret i togulykken på Storebæltsbroen 2. januar eller er pårørende til en, der var det, står psykiatrien i Region Syddanmark klar med krisehjælp.Fra torsdag og til og med søndag 6. januar kan man som pårørende eller direkte involveret kontakte Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) i Odense via telefon 99 44 91 40. Her vil der være mulighed for at få råd og vejledning i, hvordan de psykiske eftervirkninger skal håndteres, og hvis der skønnes at være behov for det, kan der aftales en samtale.Otte mennesker blev dræbt og 16 kvæstet ved onsdagens togulykke på Storebæltsbroen, men mange flere personer er påvirket af den tragedien. Psykiatrien i Region Syddanmark formoder, at antallet af personer, der er psykisk ramte af ulykken, svarer til ulykkens omfang.I forbindelse med togulykken blev der tilbudt psykosocial støtte og krisestøtte på evakueringscenteret i Nyborg, men nogle kan have brug for yderligere hjælp. Det kan ske via egen læge men altså også gennem telefonisk kontakt til Psykiatrien i Region Syddanmark, idet der helt ekstraordinært åbner for telefonen.