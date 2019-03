Psykiatrien leverer stort set diagnoser til alle i løbet af en måned

Mindst 95 procent af de patienter, der sidste år blev henvist til Psykiatrien i Syddanmark, fik stillet en diagnose inden for de lovbestemte 30 dage. Der er dog ingen data for, hvor hurtigt behandlingen efterfølgende sættes i gang.

- Der vil altid være et sted, hvor der er et ekstra pres. Og så er der naturligvis også den økonomiske ramme, som vi arbejder under. Der vil altid være et loft over det, vi kan præstere, konstaterer Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

Sygehusdirektøren har svært ved at tro, at man kan få tallene for udredning endnu højere op og eksempelvis ramme de 100 procent.

Hos Psykiatrien i Region Syddanmark har man gennem hele 2018 holdt andelen af patienter, der udredes inden for de 30 dage, over 95 procent i voksenpsykiatrien, mens det i børne- og ungdomspsykiatrien ser endnu bedre ud. Her lå procenten i slutningen af 2018 på 97 procent.

Når du af din praktiserende læge bliver henvist til det offentlige sygehusvæsen, har du igennem den såkaldte udredningsret et krav på, at en læge stiller en diagnose i løbet af 30 dage.

Mangler data for behandling

Mens det er dokumenteret i hvor høj grad, at psykiatrien er i stand til at diagnosticere henviste patienter i løbet af 30 dage, er det derimod ikke dokumenteret, hvor hurtigt behandlingen sættes i gang. Også her er der et krav om, at behandling skal sættes i gang i løbet af 30 dage.

- På det område har vi ikke noget datamateriale. Men det er min fornemmelse, at vi når det meste inden for det tidsrum, som vi har til rådighed, siger Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

Direktøren erkender, at man i psykiatrien har et særligt ansvar for at sikre sine patienter hurtig behandling. For i psykiatrien er det langt sværere for patienter at finde behandlingstilbud hos private, hvis det offentlige ikke leverer inden for fire uger.

- Her fungerer de frie markedskræfter ikke så godt som de andre steder i sundhedsvæsenet. Der er en form for monopolstatus i psykiatrien, selv om der selvfølgelig er nogle få private tilbud.