Professor smider juridisk granat i kemikaliesagen: - Kommunen har tørret sit ansvar af på virksomheden

Peter Pagh har igennem en lang karriere markeret sig som en af Danmarks førende eksperter inden for miljøret og har skrevet adskillige videnskabelige artikler om juraen på miljøområdet. Han er ikke i tvivl om, at det fra start har været Odense Kommunes ansvar at få bortskaffet de mange ton potentielt farlige kemikalier, som virksomheden Printline A/S efterlod sig efter konkursen i slutningen af 2016. Foto: Odense Kommune og privatfoto