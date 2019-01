Private plejeboliger på vej: Nu lukker kommunen Hjallese Plejecenter

Hjallese Plejecenter er indstillet til lukning. Det erfarer Fyens Stiftstidende. Lukningen sker på baggrund af, at det private friplejecenter Blækhatten åbner i Odense den 1. marts. For ikke at skabe en overkapacitet på området, er man nødt til at lukke et kommunalt tilbud, siger Ældre- og Handicapchef Kim Bøg-Jensen.

Hans Jørgensen stiller sig uforstående over for, at man lukker plejecentre. Han mener, at vi som samfund står over for en massiv demografisk udfordring.

- Når et friplejehjem, som er et privat plejecenter, vælger at bygge i vores by, så udvider vi de facto vores kapacitet i byen. Det betyder en merudgift på omkring 12 millioner kroner, og det har vi ikke økonomi til, siger Kim Bøg-Jensen og tilføjer, at Odense Kommune har en passende kapacitet.

Den 1. marts åbner 60 friplejeboliger i det sydlige Odense. Konsekvensen af det private tilbud er, at 76 kommunale plejehjemsboliger forsvinder med den kommende lukning af Hjallese Plejecenter. Indstillingen skal diskuteres i et møde i Ældre- og Handicapudvalget den 22. januar, og efter planen vedtages det på byrådsmødet den 23. januar. Det er man hos fagforeningen FOA stærkt uforstående over for.

Rigtig trist

Også hos Ældresagen mødes indstillingen med ærgerlighed.

- Jeg synes, det er rigtig trist for beboerne på Hjallese Plejecenter, at de pludselig skal flytte. Det er ikke godt for ældre, svage mennesker at blive rykket op med rod. Det bliver et traume for dem, siger Palle Vennekilde, formand for Ældresagen Odense.

Palle Vennekilde så gerne to ting, hvis lukningen er tvingende nødvendig. Dels, at udflytningen ikke skulle ske så hurtigt, men snarere skete i et langsommere tempo med livets naturlige cyklus. Og dels, at de efterhånden tomme boliger på Hjallese Plejecenter ville blive brugt til aflastning og rehabilitering i stedet for. Hos Ældresagen mener man nemlig, at det skorter på aflastnings- og rehabiliteringspladser i Odense Kommune.

Kim Bøg-Jensen forklarer, at det i henhold til den gældende lovgivning på området ikke er muligt at lave midlertidige aflastningspladser på Hjallese Plejecenter. Han fremhæver samtidig, at Odense Kommune ikke mangler pladser.

- Hvis vi havde flere pladser, ville vi også regulere på visitationen. Det ville betyde, at niveauet for, hvornår man kan visiteres til en midlertidig rehabiliteringsplads, ville dale. Og vi mener, at det niveau, vi har i dag, er det rigtige, siger Ældre- og Handicapchefen.