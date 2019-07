Prishop på boligmarkedet: Antallet af fynske studieboliger til salg er styrtdykket

Prisstigningerne på boligmarkedet har fået udbuddet af studieboliger til at falde markant. Vil man gerne købe lejligheder til under én million kroner, skal man derfor uden for Odense C. Foto: Colourbox

Antallet af studielejligheder til under en million kroner er faldet knap 87 procent i Odense på bare fem år. Det viser tal, som Boligsiden har trukket for Fyens Stiftstidende. Udviklingen betyder, at flere af de typiske studieboligkøbere bliver presset uden for centrum, fortæller fynsk ejendomsmægler.

Det kan være mere end ualmindeligt svært at komme i nærheden af en studiebolig, hvis man er på jagt efter en ejerlejlighed til under én million kroner. En opgørelse fra Boligsiden over udbuddet primo juni viser, at de studerende, der skal starte denne sommer, blot havde 78 ejerlejligheder til mindre end en million kroner at vælge mellem i Odense, København, Aarhus og Aalborg. Til sammenligning havde de studerende, der startede på universiteterne for fem år siden, og som nu er ved at være færdige, over 400 ejerlejligheder i samme kategori at plukke fra. Det er et fald på mere end 80 procent. I starten af juli var der i Odense kun 10 lejligheder i udbud til under en million kroner i Odense, mens der i samme periode for fem år siden var 75. Det er et fald på 86,7 procent, viser nye tal, som Boligsiden har trukket for Fyens Stiftstidende. - Hvis du er kommende studerende, gerne vil købe din egen studiebolig og har et smalt budget, er der meget lidt at vælge mellem. De fleste kommende studerende går i første omgang efter at finde en lejebolig, men det marked er også svært at komme ind på. Færre overvejer at købe, og derfor kan det være din genvej til en god studiebolig fortæller siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.

Udbud af ejerlejligheder til under én million Odense start juni 2014 76Odense start juni 2019 11



Fald på 86 procent



København start juni 2014 160



København start juni 2019 7



Fald på 96 procent



Aarhus start juni 2014 54



Aarhus start juni 2019 21



Fald på 61 procent



Aalborg start juni 2014 121



Aalborg start juni 2019 39



Fald på 68 procent

Presser købere uden for centrum Home Ejerlejlighedsbutikken på Albani Torv i Odense er den mæglerbutik, der sælger flest lejligheder i Odense. Her bekræfter ejendomsmægler Jonas Hostrup, at der er langt imellem lejligheder til under en million kroner. Det skyldes først og fremmest de generelle prisstigninger på markedet, forklarer han. - De lejligheder, der for tre år siden kostede lige under en million, kan nu ligge i et prisleje omkring 1,2. Derfor er udbuddet blevet markant mindre, forklarer han. Det betyder, at færre har den luksus at kunne vælge lejligheder i centrum af Odense. - Prisstigningerne udelukker selvfølgelig en større og større køberskare. Mange af dem er forældre, der køber lejligheder til deres unge for friværdien i deres bolig. Men det betyder ikke, at de ikke køber en lejlighed, blot at de bliver presset længere ud i periferien. De vælger i stedet vælger områder som Sanderum, Dalum eller Næsby, hvor priserne så også stiger, forklarer han. Og det er generelt en positiv udvikling, mener han. - Det er det, for det betyder, at der er gang i boligmarkedet. Derfor ville vi også gerne have flere lejligheder i udbud, fordi efterspørgslen er der, siger han. For de studerende, der står og mangler lejebolig, er det nemlig langt fra altid en billigere løsning at vælge en lejelejlighed. - Huslejepriserne er stigende i Odense, og en del af forklaringen er at mange af lejeboligerne er en del af det "byggeboom", som man ikke kan undgå at bemærke, hvis man færdes i Odense. Her er huslejen bare lidt højere, og du kan hurtigt komme op og give 7.000 kroner om måneden for en toværelses lejlighed. Det er markedsprisen og sammenlignet med de andre store universitetsbyer, så er det faktisk stadig billigt. Så lejeboligen kan sagtens være løsningen for nogen, fortæller han.

Største fald i København Udbuddet af de billige ejerlejligheder er faldet i alle de store byer, men det største fald er sket i København. De 160 lejligheder til under en millioner kroner, der var til salg i starten af juni 2014, er vekslet til et udbud på bare syv her fem år senere. - Der er sket enormt meget med boligpriserne i København de seneste fem år. Her er man endegyldigt kommet ud af finanskrisen, og det har givet et stort løft i priserne. Derfor er mange af selv de mindste ejerlejligheder udbudt til priser, der i mange tilfælde er langt højere end en million kroner. Og samtidig er der rift om de billige boliger, som bliver solgt meget hurtigt, siger Birgit Daetz.