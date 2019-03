Tidligere havde Lise Tofthøj væsentligt færre patienter og tid til at tjekke sit arbejde efter i sømmene. Hun var færdig med at have patienter klokken 14 og kunne de næste par timer få ordnet administrative ting og køre sygebesøg. I dag oplever hun, at man tidligst kan køre på sygehbesøg klokken 16.30. Foto: Nils Svalebøg