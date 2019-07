Politisk redaktør: Ubetydelige poster til fynske socialdemokrater

Dog mener Thomas Funding, at Julie Skovsby kan komme til at få indflydelse på sin post som psykiatriordfører, da det er et emne, der fylder noget i Socialdemokratiets politik.

- Det er nogle relativt ubetydelige poster, som afspejler deres position i Folketinget. De kan ikke kræve nogle specifikke ordførerskaber, men får dem, der er tilovers. Men det er et cadeau til Bjørn Brandenborg, at han som nyvalgt får ordførerskabet for social dumping.

Jan Johansen ude i kulden

Ifølge Thomas Funding er det ikke overraskende, at de tre politikere har fået forholdsvis ubetydelige poster. Der er dog en ting, han særligt lægger mærke til ved fordelingen af de nye ordførerskaber.

- Det undrer mig lidt, at Jan Johansen skal være ordfører for færdselssikkerhed. Selv om han tidligere har siddet som næstformand i Færdselskommissionen, fik han tilbage i 2010 frakendt sit kørekort, fordi han kørte 115 kilometer i timen i en byzone, hvor man må køre 50 kilometer i timen.

Derudover lægger den politiske redaktør også vægt på, at de mindre ordførerskaber til Jan Johansen kan skyldes, at han under Helle Thornings regeringstid valgte at gå imod partilinjen, og derfor blev frataget at være talsperson på syv områder inden for arbejdsmarkedspolitikken.

- Selv om han fik et godt personligt valg, viser de mindre ordførerskaber, han har fået tildelt, at han stadig er ude i kulden, lyder det fra Thomas Funding.

Fælles for alle ordførerskaberne er, ifølge den politiske redaktør, at de fynske folketingsmedlemmer ikke kommer til at få den store indflydelse, fordi ministeren på samme område er en fra deres eget parti. Det kan derfor være svært at trænge igennem som ordfører, da det ofte vil være ministeren, der tager sig af de større beslutninger.