Politimand på anklagebænken: Kørte over for rødt uden blink eller sirene

En politimand er tiltalt for at køre over for rødt i flere kryds i Odense centrum uden udrykning i januar sidste år. Står det til anklageren, skal betjenten idømmes en bøde på 1.000 kroner for episoden.

En biljagt på bare 300 meter har medført, at en politibetjent fredag formiddag sad på anklagebænken ved Retten i Odense. Den 39-årige politibetjent er tiltalt for at have kørt over for rødt i to kryds uden at bruge hverken blink eller horn.

Den 18. januar 2018 var tiltalte og en anden betjent ude for at hente et vidne i en anden sag, som de skulle transportere fra vedkommendes bopæl til politistationen. Da den civile patruljevogn holder på Ejlskovsgade og vil dreje til højre af Thomas B. Thriges Gade, bliver de overhalet af en Mazda, som kører over for rødt i krydset.

Ifølge den tiltalte betjents forklaring påbegynder patruljen en eftersættelse af Mazdaen og kører derfor også over for rødt. Tiltalte kører videre mod krydset ved Dannebrosgade, hvor patruljen passerer krydset, selv om der er rødt. Da patruljen når frem til krydset ved Skibhusvej, er en cyklist på vej over vejen, da vedkommende har fået grønt. Tiltalte dytter for at gøre opmærksom på, at de er til stede i krydset og både cyklist og den civile patruljebil standser, inden betjenten kan køre udenom cyklisten og forsætte videre til krydset ved Skibhusvej og Bredstensgade.

Ifølge tiltalte, den anden betjent på passagersædet og vidnet, der sad på bagsædet, var cyklisten ikke på noget tidspunkt tæt på at blive ramt af patruljevognen. Det var dog en anden opfattelse, som den kvindelige cyklist sad med, da hun vidnede i retten fredag.

- Jeg troede, at det var bøller, der kørte meget voldsomt. Derfor fortsatte jeg med at køre. Da både bilen og jeg er standset, kører bilen meget hurtigt udenom mig. Og idet de drejer, rammer bilens ene bagdæk mit forhjul, så min cykel vælter, fortalte hun.