Politiet vil have ham fængslet: Bilist slingrede af sted i alle vognbaner

En polsk chauffør blev presset til at standse på den Fynske Motorvej, hvor flere lastbilchauffører havde bemærket hans farlige kørsel. Manden fremstilles onsdag formiddag i grundlovsforhør.

Aarup: Køreturen sluttede ved Aarup for en mand, som tirsdag aften slingrede af sted i en varebil på den Fynske Motorvej.

Flere trafikanter bemærkede lidt før klokken 21 varebilen, som til fulde udnyttede motorvejens bredde. Ifølge politiets oplysninger kørte varebilen langsomt af sted, mens den slingrede fra vognbane til vognbane og sågar ud i nødsporet.

Vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen fortæller, at varebilen blev bragt til standsning ved Aarup-afkørslen, hvor det lykkedes nogle lastbilchauffører at få bilens fører til at holde ind til siden.

Da chaufførerne kom hen til varebilen for at tale med føreren, bemærkede de, at han lugtede kraftigt af spiritus. Derfor tilkaldte de politiet, som kørte ud og på stedet målte chaufførens alkoholpromille til 2,0.

Manden blev anholdt klokken 21.20, og efter han havde fået taget en blodprøve, der kunne vise hans nøjagtige alkoholpromille, blev han anbragt i detentionen, hvor han har sovet rusen ud.

Manden, som er 56 år og kommer fra Polen, fremstilles onsdag klokken 10.30 i grundlovsforhør ved Retten i Odense.