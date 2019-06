Politiet tjekker også om søndagen: En måneds kontrol af danskernes spritvaner i trafikken

Politikontrol kan mindske spirituskørsel, men det er bedre at forhindre, at en påvirket person overhovedet sætter sig bag et rat.Her får du råd til, hvordan du kan stoppe en potentiel spiritusbilist.

Fyn: Det er højsæson for grillfester, festivaler og mange andre sammenkomster, hvor der er alkohol på bordet, og dermed er der også højsæson for spirituskørsel. Det er baggrunden for en månedlang kontrol i samtlige landets politikredse af danskernes evne til at undgå spiritus i blodet, når de bevæger sig ud i trafikken.

Kontrollerne begynder fredag 21. juni og vil variere fra politikreds til politikreds. De kan blandt andet tage udgangspunkt i koncerter, byfester og motorcykeltræf, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Politiet tjekker ikke kun, om trafikanterne er påvirket af alkohol, men også om de har indtaget andre stoffer, der forringer deres evner til at køre i trafikken. Og det er ikke kun sent fredag og lørdag aften, færdselspolitiet er ude med alkometeret. Også søndag formiddag, hvor der stadig kan være for meget alkohol i blodet fra en fest aftenen før, risikerer sprittrafikanter at blive standset i en politikontrol.

- Målet med vores kontroller er at få spiritusbilisterne stoppet, før de skader sig selv eller andre, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Politiet vil dog også gerne hjælpe borgerne til at forhindre, at potentielle spiritusbilister overhovedet sætter sig bag rattet.

- Men det kan måske føles svært at overtale en anden til at lade bilen stå. Især hvis du ikke er sikker på, hvor meget han eller hun har drukket, siger Christian Berthelsen.

Et af Rigspolitiets råd er derfor, at man allierer sig med andre, så man ikke står alene i konfrontationen med en person, der vil køre, selvom han har drukket for meget.

De landsdækkende kontroller varer til og med søndag 30. juli.