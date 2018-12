Politiet ringede på døren: Indbrudstyv åbnede for betjentene

Særlig indsatsgruppe i Fyns Politi forsøger at få sat en stopper for ekstraordinært mange indbrud på Fyn. Forleden var det tyven selv, som åbnede for politiet i en villa, han netop var i færd med at rippe for værdier.

Når det ringer på døren, åbner man. Det gjorde en indbrudstyv også forleden et sted i Odense, hvor han var i færd med at rippe et hjem for værdier, men uden for døren stod to betjente fra Fyns Politi.

Det var næppe, hvad indbrudstyven havde forestillet sig, og eftersom han i forvejen er et kendt ansigt hos ordensmagten, var den svær at tale sig ud af, så han endte da også med at blive anholdt.

Det skete i en ejendom på Thorkildsgade i Odense, og det viste sig, at manden også havde været på tyvetogt et andet sted i byen, så forleden blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense og varetægtsfængslet i fire uger.

Den slags vækker glæde hos den særlige indsatsgruppe i Fyns Politi, som i denne tid og de kommende uger er på overarbejde. For Fyn har i ugevis været hårdt ramt af indbrud i private hjem, og med den forestående jul og nytår får afdelingen ikke mindre at lave.

- Det var en af vores velkendte indbrudstyve, vi meget gerne ville have fat i, fordi vi mistænker ham for mange ting, fortæller Finn Wegner, leder af indbrudsgruppen i Fyns Politi.

Faktisk var det en årvågen borger, som havde kontaktet politiet. Han havde hos sin genbo set en mistænkelig person luske omkring, og på et tidspunkt var vedkommende på vej ind i ejendommen. Det fik manden til at ringe til politiet, som sendte en patrulje ud.

Betjentene ringede på døren, og da tyven åbnede, sluttede dét indbrud.