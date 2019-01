Politiet om stenkaster-sagen: - Det ligner ikke noget, vi nogensinde har set før

Fyns Politi arbejder stadig intensivt på at fange gerningsmændende til de mange stenkast fra motorvejsbroer på Fyn, selvom den mest alvorlige hændelse ligger snart to et halvt år tilbage.

700 tip mangler at blive efterforsket, og leder af sagen vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen er overvist om, at gerningsmændene en dag ender i politiets net.

Der er ingen hos Fyns Politi, der har opgivet tanken om at fange den eller de stenkastere, der adskillige gange har bragt bilisters liv i alvorlig fare. Værst gik det i 2016, da en 33-årig tysk mor mistede livet, fordi en 30 kilo tung sten kastet fra en fynsk motorvejsbro ramte hendes og familiens bil. Politiet tror fortsat på, at gerningsmændene ender bag tremmer. - Vi har jo som tidligere nævnt sikret nogle dna-spor, som vi er ret overbeviste om tilhører gerningsmanden eller -mændene. Og jeg er overbevist om, at der en dag dukker et match op, fortæller efterforskningsleder og vicepolitiinspektør hos Fyns Politi Richardt Jakobsen, der overtog sagen i foråret sidste år. Politiet kører løbende matchsøgninger i registeret. Og der bliver ikke slækket på ressourcerne, selvom månederne går. - Vi er fortsat ligeså mange dedikeret til den her sag, som vi var for et halvt år siden, og jeg tør da også godt at sige, at det er en af de sager, der har krævet allermest af Fyns Politi. Men det er jo også vigtigt at understrege, at der ikke kun er én sag, men mange, der efter alt at dømme har forbindelse til hinanden, forklarer han.

Det her er ikke den typiske drabssag, faktisk er den meget atypisk. Dels har vi ikke tidligere efterforsket sager med stenkast fra motorvejsbroer, og dels aner vi ikke, hvilket forsæt gerningsmændene har haft. Er der tale om et barn, så handler det måske mere om sjov og ballade, end hvis det er et voksent menneske, som formentlig har haft til hensigt at slå ihjel. Og det gør det alt andet lige svært og kompliceret at efterforske. Richardt Jakobsen, efterforskningsleder i sagen om stenkast fra fynske motorvejsbroer

De mange stenkast fra motorvejsbroerne 2. august 2015: Mellem fem og ti sten bliver kastet ned fra motorvejsbroen ved Spedsbjergvej vest for Odense natten til den 2. august. En bil bliver beskadiget, men ingen personer kommer til skade af stenene, hvor de største måler 20 x 25 centimeter

4. november 2015: Omkring klokken et om natten bliver en stor sten kastet ned fra motorvejsbroen ved Spedsbjergvej. Ingen personer kommer til skade til trods for, at stenen ryger igennem forruden i passagersiden på en bil.

31. januar 2016: Om eftermiddagen rammes en bil med en tysk turist af en sten, der kastes fra en motorvejsbro ved Langesøvej på Fynske Motorvej. Ingen kommer til skade. Samme dag om aftenen er det en familie, det går ud over. En betonflise kastes ned fra samme motorvejsbro ved Langesøvej på Fynske Motorvej. Moren i bilen får en hovedskade, men børnene og faren slipper uden fysiske skader.

18. august 2016: En træstamme kastes fra motorvejsbroen ved Spedsbjergvej natten til den 18. august.

20. august 2016: Denne gang foregår stenkastet på ringvejen ved Seden nordøst for Odense. Her kastes en sten på størrelse med en knytnæve, men bilisten slipper for skrammer.

21. august 2016: Den 21. august går det ud over en tysk familie, der er på vej hjem til Tyskland fra ferie. En 33-årig mor omkommer, da to betonfliser på 30 og 9,5 kilo kastes ned fra motorvejsbroen ved Langesøvej. Kvindens 36-årige mand kommer alvorligt til skade og bliver efterfølgende svært handicappet, men sønnen på fem år er uskadt.

29. oktober 2016: En større sten rammer en bils forrude ved motorvejsbroen ved Langesøvej. Dog sker der ikke personskade.

9. september 2017: En sten på mindst 30 kilo bliver smidt ned fra en bro to kilometer fra, hvor den tyske kvinde døde et år tidligere. Stenen bliver smidt fra en motorvejsbro ved Spedsbjergvej. En personbil formår at undvige. Det samme gør en lastbil, der dog får lettere skader.

20. december 2017: En eller flere gerningsmænd kaster en sten ned fra en bro på Fynske Motorvej mellem afkørsel 53 og 54 nær Odense. To biler bliver beskadiget, men der er ingen personskade.

28. august 2018: Motorvejen lukkes efter et stenkast fra motorvejsbroen ved Ravnebjerggyden syd for Blommenslyst. En 38-årig mand melder det med konkrete beskrivelser, og politiet møder talstærkt op.

Fyns Politi har langt fra opgivet at finde den eller de gerningsmænd, der står bag de livsfarlige stenkast fra fynske motorvejsbroer. Værst gik det i august 2016, da en tysk mor mistede livet, mens hendes mand blev stærkt invalideret. Foto: Michael Bager

250 dna-skrab Ifølge Richardt Jakobsen er politiet udfordret af, at de sager, der efterforskes, efterhånden ligger langt tilbage. - Det er klart, at jo længere tid, der går, jo sværere bliver det for folk at huske, hvad der skete for måske et eller to år siden. Men det er også sådan, at hvis man har oplevet noget meget krænkende, for eksempel at få sten smidt ind gennem sit vindue, ja, så står det rimeligt klart i hukommelsen stadigvæk. Og de kollegaer, der arbejder med sagen, har akkurat samme entusiasme, som de hele tiden har haft, fortæller han. Politiet har fået over 1300 tip i sagen, hvoraf 700 endnu ikke er færdigbehandlet. I alt er der lavet 4.000 bilag svarende til 20.000 sider, hvilket omfatter alt lige fra politirapporter, tekniske undersøgelser og kosterrapporter. Sidstnævnte omfatter blandt andet de sten, der er kastet fra motorvejsbroerne på Fyn. Endelig er der foretaget 250 dna-skrab, og et utal af mennesker er blevet afhørt. - Jeg vil helst ikke nævne det præcise antal mennesker, vi har undersøgt, men det er rigtig mange, fortæller Richardt Jakobsen.

Usædvanlig sag De mange stenkast-sager ligner dog ikke noget, politiet har efterforsket før. Og det er en del af udfordringen, forklarer Richardt Jakobsen. - Det her er ikke den typiske drabssag, faktisk er den meget atypisk. Dels har vi ikke tidligere efterforsket sager med stenkast fra motorvejsbroer, og dels aner vi ikke, hvilket forsæt gerningsmændene har haft. Er der tale om et barn, så handler det måske mere om sjov og ballade, end hvis det er et voksent menneske, som formentlig har haft til hensigt at slå ihjel. Og det gør det alt andet lige svært og kompliceret at efterforske, forklarer han. Den mest alvorlige af stenkaster-sagerne går to et halvt år tilbage, hvor en 33-årig tysk mor mistede livet. Hun var i august 2016 sammen med sin 36-årige mand og deres fem-årige søn på vej hjem fra ferie i Sverige til deres hjem i Recklinghausen ved Dortmund i Tyskland. Pludselig blev deres bil ramt af en 30 kilo tung betonsten, der blev kastet ned fra fra motorvejsbroen på Langesøvej nord for Skallebølle vest for Odense. Den 33-årige kvinde døde øjeblikkeligt, mens hendes 36-årige mand fik så alvorlige skader i hovedet, at han for altid vil være svært invalideret. Kun parrets søn slap fra ulykken med enkelte knubs, men må nu leve uden sin mor og med en far, som er svært kvæstet.

Let dit hjerte Der venter fortsat en betydelig sum penge i form af dusør til den eller de personer, som giver det afgørende spor i sagen. Tidligere har der været nævnt et beløb på 250.000 kroner, men politiet afviser at komme med en præcis angivelse. Richardt Jakobsen er fortsat overbevist om, at nogen ligger inde med afgørende viden, som de ikke ønsker at dele med politiet. - Det kan der være mange grunde til. Måske ønsker man ikke at sladre om sine kammerater, og måske tror man ikke på, at de pågældende personer virkelig kan have gjort det. Men vi vil meget hellere høre om det, så vi enten kan be- eller afkræfte. Det er en tung viden at gå rundt med, og vi vil meget gerne opfordre til, at man letter sit hjerte, lyder det fra politiinspektøren. Fyens.dk har undersøgt sagen i dybden i podcasten "Stop stenkasteren", som du kan høre her.

