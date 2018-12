Politiet om indbrudsbølge: Professionelle kriminelle fra Østeuropa hærger Fyn

Hold øje med ensfarvede varebiler uden reklamer, logoer og mærkater på siden og på østeuropæiske nummerplade. Kun takket være borgernes hjælp kan indbrudsbølge stoppes, lyder opfordringen fra politiet.

Når indbrudsbølgen hen over den forgangne weekend igen har ramt private boliger og erhvervsvirksomheder på hele Fyn er det efter politiets opfattelse, fordi der er flere omrejsende kriminelle grupperinger fra udlandet på spil. - Min fornemmelse er, at vi har flere grupperinger på spil på Fyn, siger Finn Wegner, leder af den særlige indbrudsgruppe i Fyns Politi til at tage sig af de mange anmeldelser, der dagligt løber ind til politiet.

Alene den forgangne weekend har der fra fredag til søndag været registreret 62 indbrud i private beboelser, virksomheder, garager og sommerhuse, og det er helt klar mere end sædvanligt. - I runde tal er der tale om cirka en fordobling, erkender Finn Wegner. Mandag blev to danskere fremstillet og varetægtsfængslet i grundlovsforhør sigtet for indbrud i en tøjforretning i Middelfart, og senere blev en bulgarer fremstillet, efter at han natten til mandag var blevet fundet sovende i en varebil fyldt med det, politiet formodede var tyvekoster, på rasteplads Kildebjerg Nord vest for Blommenslyst. Han blev dog senere mandag løsladt, fordi retten ikke mente, gamle brugte hårde hvidevarer nødvendigvis var tyvekoster.

Østeuropæere på spil Indbrudsgruppen kigger på alle de indbrud, der har været hen over weekenden. Dem, der har haft indbrud i Vissenbjerg, Faaborg og Svendborg har tydeligt aftryk af at være blevet begået af den eller de samme personer, mens indbrud andre steder har andre aftryk. Især er det én bestemt klynge af huse i Vissenbjerg, som har haft besøg af det, Finn Wegner kalder en østeuropæisk kriminel gruppering, og de samme tegn ses på Sydfyn. - Vi har et helt klart billede af fremgangsmåde og valg af tyvekoster, når der er tale om omrejsende kriminelle grupperinger, siger Finn Wegner. I Nyborg er det efter politiets opfattelse en anden personkreds, som ikke er tilrejsende udefra.

Trænet i indbrud I sidste uge havde politihjemmeværnet og Fyns Politi aktioner hver dag langs motorvejen, hvor især varebiler på udenlandske nummerplade blev standset. Den indsats har efter politiets opfattelse stoppet eller delvist stoppet indbrud på Vestfyn. - Nu må vi så erkende, at problemet har flyttet sig, siger efterforskningslederen. Politiet er ikke i tvivl om, at indbrudstyvene er super professionelle, hvor de begår indbrud og at de derfor har en stor erfaring i at bryde ind i folks hjem. - De er trænet i det og ved, hvad de gør. De har øvet sig. Det er påfaldende, at ingen har set eller hørt noget trods det, at der er knust ruder. Ingen har reageret på rudeknusninger, siger Finn Wegner. Mange af indbruddene er sket mellem klokken 16 og 21, dvs. hvor det netop er blevet mørkt og mange ikke har været hjemme. Derfor har de i tilfældet med klyngen af huse i Vissenbjerg haft arbejdsro.

Anonyme varebiler Fra politiets side lægger man ikke skjul på, at man behøver borgernes hjælp, øjne og observationer til at få has på de organiserede kriminelle bander. - Vi vil meget gerne have oplysninger, hvis man ser nogle personer overnatte på steder, som er atypiske. Det kan være på parkeringspladser, ved supermarkeder eller tankstationer. Tyvene må jo holde til et eller andet sted på Fyn, siger Finn Wegner. Meget mere specifikt siger han, at borgerne skal holde øje med ensfarvede anonymtudseende varebiler på østeuropæiske nummerplader, hvor der typisk ikke vil være mærkater, firmanavne, logoer eller reklamer på siden. Ser man den slags eller ser man personer opføre sig mistænkeligt i ens boligområde bedes man omgående ringe til Fyns Politi på telefon 114. Her sidder folk klar til at rykke ud eller få en kørende patrulje dirigeret hen for at undersøge forholdene.