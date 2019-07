Politiet om eftersøgninger: Det handler om at redde liv

I næsten to døgn var en 82-årig svært dement mand forsvundet, efter at han tirsdag eftermiddag forlod Sanderum Plejecenter, og eftersøgt af Fyns Politi, inden han cirka 45 timer senere blev fundet tæt på Falen.

- Det er lang tid for familien og for os at gå i uvished, men det er sjældent, vi har sager som denne, hvor en person er eftersøgt i så lang tid, fortæller Christian Rasmussen, leder af vagtcentralen i Fyns Politi.

Når personer som den 82-årige mand forsvinder og ikke selv er i stand til at finde hjem går politiet i gang med at søge dels med politihunde og dels med droner. Fra luften kan droneføreren set det hele fra oven, og efter mørkets frembrud kan dronen monteres med et termisk kamera. Droner er et af de nyeste redskaber, Fyns Politi råder over, og det bruges blandt andet i sager om eftersøgning af forsvundne personer.

Allerede tirsdag eftermiddag gik Fyns Politi ud med en efterlysning på den 82-årige mand gennem medier og sociale medier, ligesom man onsdag opfordrede borgerne til at kigge i haven, udhuse, garager, kolonihaver, naboer og rekreative områder, om han skulle ligge hjælpeløs et sted.

Onsdag aften blev taxachauffører og buschauffører i Fynbus kontaktet med oplysninger om den forsvundne 82-årige, og i andre tilfælde bruger man også sikkerheds- og vagtselskaber, fordi de ofte kommer steder, som er øde om natten.

- Udgangspunktet i denne slags sager er, at vi sætter alt ind for at redde liv, siger Christian Rasmussen.

Den 82-årige blev torsdag ved middagstid fundet i god behold omkring Falen i Odense af nogle frivillige hjælpere.