Politiet holder øje med, at unge ikke bruger mobilen, når de cykler

Fyn: I august er politiet til stede på og i nærheden af skoleveje landet over for at kontrollere, at bilister kører efter reglerne og tager hensyn til de tusinder af skolebørn, der vender tilbage i trafikken. Men politiet har også et øje på skoleelever, der selv bryder færdselsreglerne - blandt andet ved at bruge håndholdt mobil mens de cykler.

De 13-16-årige er de skoleelever, som oftest kommer til skade i trafikken, og selvom forældre til teenagere måske tror, at det ikke nytter noget at tale trafiksikkerhed med de unge, skal de gøre det alligevel, siger René Højer, programchef i Trygfonden.

- Selv om teenagerne af og til kan virke, som om de slet ikke hører efter, når vi forældre stiller krav, så virker det. Når man taler med sit barn om trafik og kræver, at barnet selvfølgelig overholder reglerne og for eksempel ikke bruger håndholdt mobil på cyklen, så kan vi se i undersøgelsen, at de unge faktisk hører efter, og at det påvirker deres adfærd.

Det siger René Højer med henvisning til en undersøgelse blandt 876 13-16-årige, som Wilke har lavet for Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden. Ifølge undersøgelsen har det en effekt på de unge, at deres forældre blander sig i deres trafikvaner og forklarer dem, hvorfor det er farligt at køre rundt i en osteklokke, hvor deres fokus er på mobiltelefonen og ikke trafikken omkring dem.