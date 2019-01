Politiet efterlyser ejere fra sommerhuse: Er dine ting blandt disse tyvekoster?

Politiet i Nordjylland efterlyser ejerne af blandt andet lamper, stole og borde, som politiet har fundet i flere lagre af tyvekoster. De formodes at stamme fra indbrud i sommerhuse i Jylland, men ejerne kan være fra hele landet.

Fyns Politi forsøger på Twitter at hjælpe kollegerne i Nordjylland med opklaringen af adskillige indbrud i sommerhuse. Den 19. december sidste år ransagede Nordjyllands Politi flere adresser i Aabybro, hvor en større mængde formodede tyvekoster blev beslaglagt.

En del af tyvekosterne er blevet forbundet med indbrud i sommerhuse ved den nordjyske vestkyst, og foreløbig er to mænd fra Nordjylland blevet sigtet i sagen.

Men politiet har stadig et stort lager af formodede tyvekoster stående, som savner deres rette ejermænd. Dem vil politiet gerne finde - også for at kunne forbinde genstandene med de indbrud, hvor de er blevet stjålet.

- Vi ved, at sommerhusejere kan bo langt væk fra deres sommerhuse, så de rette ejere kan i princippet befinde sig i hele landet, siger politikommissær i Nordjyllands Politi Peter Skovbak Pedersen i en pressemeddelelse.

Politiet formoder, at de fundne genstande, deriblandt en hel del designerlamper og -møbler, er stjålet ved indbrud i sommerhuse primært langs den jyske vestkyst fra Skagen i nord til Hanstholm i syd. Men det kan ikke udelukkes, at der også er stjålne genstande fra andre steder i landet.

Nordjyllands Politi har på Twitter linket til billeder af de mange stjålne genstande, og kollegerne hos Fyns Politi har sendt linket videre til sine 52.000 følgere.

Hvis du har haft indbrud i dit sommerhus og kan genkende nogle af de genstande, som politiet har fremlyst, bedes du kontakte politiet på telefon 114.