Politiet beder om hjælp i eftersøgning: Kig i haver, garager, udhuse og kolonihaver

Fyns Politi leder fortsat efter en 82-årig stærk dement mand, og opfordrer alle i Odense til at kigge efter, om manden skulle ligge hjælpeløs et sted i ens have, udhus, garage eller kolonihave.

Det er næsten to døgn siden, den 82-årige Svend Fjendbo forlod Sanderum Plejecenter og siden tirsdag eftermiddag har politiet haft gang i eftersøgning af ham.

Natten til torsdag ledte man med droner efter manden, men eftersom han er godt gående, men er stærkt dement, kan han være gået langt fra Sanderum Plejecenter. Derfor har politiet blandt andet ledt omkring mandens tidligere bopæl i Skt. Klemens, i Stenløseskoven og selvfølgelig omkring Sanderum, hvor han forsvandt.

Men politiet erkender også, at det er nødvendigt med hjælp fra borgerne.

- Når man bor i Odense vil vi gerne bede borgerne om at bruge lidt tid på at tjekke ens have, skure, garager, buske, buskads og andre steder, hvor den eftersøgte kan ligge hjælpeløs, siger Christian Rasmussen, leder af vagtcentralen i Fyns Politi.

Fyns Politi har siden tirsdag eftermiddag sat store ressourcer ind for at finde Svend Fjendbo. Derfor er hundepatruljer og en drone også torsdag formiddag sat ind i eftersøgningen i et grønt område i Dalum. Dronen kan se det hele fra oven og skabe et overblik, mens hundene bliver brugt til at snuse sig frem til, hvor den 82-årige mand kan ligge.

- Udgangspunktet i denne slags sager er altid, at vi sætter alt ind for at redde liv, siger Christian Rasmussen.

Politiet har allerede fået flere henvendelser fra borgere, som mener at have set Svend Fjendbo, men fortsat uden resultat. Derfor leder man videre.

Han har ingen mobiltelefon eller gps-tracker på sig, så der er ingen hjælp at hente sporingsmæssigt.

Svend Fjendbo beskrives som 192 centimeter høj, slank og er iført en kortærmet blå T-shirt og lyse sommerbukser.

Fyns Politi sidder klar ved telefonen på 1-1-4.