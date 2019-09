Politi og borgmestre enige på Folkemøde: - Vi skal kunne se politiet

- Den faktuelle tryghed har aldrig været bedre. Det er den oplevede tryghed, vi skal arbejde med, og det kræver større synlighed, sagde Politidirektør Arne Gram, da han sammen med to borgmestre skulle debattere, hvordan man skaber større tryghed for borgerne.

Fynske betjente er verdens bedste. De kan bruges alle vegne fra Padborg over København til Bornholm, og det har trukket hårdt på Fyn, fastslog borgmester i Assens Søren Steen Sørensen (V), da han på Det Fynske Folkemøde sammen med Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og politidirektør Arne Gram skulle debattere tryghed blandt borgerne.

Peter Rahbæk Juel var helt enig: - Vi skal passe på de fynske betjente i stedet for at sende dem rundt i hele landet.

Og netop det, at de fynske betjente bliver brugt alle mulige andre steder end på Fyn står i vejen for, at politi og kommuner i fællesskab kan øge trygheden blandt borgerne på Fyn. For tryghed kræver, at man kan se politiet.

- Vi taler om den faktuelle tryghed, og den har aldrig været bedre. Vi taler også om den oplevede tryghed, og den kræver, at vi er synlige og til stede, sagde politidirektør Arne Gram.

- Vores kerneopgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden. - Men siden 2015 har der været en løbende prioritering af opgaverne. Ting som grænsekontrol, terrortrusler, folketingsvalg med en kandidat som Paludan har trukket kraftigt på ressourcerne.