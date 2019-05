SF's formand er blevet klog af skade: Nu er det slut med at lade folketingsprofiler, som ikke vil vælges, stille op til Europa-Parlamentet. SF-vælgeren Jens Gervin fra Sorø er til gengæld blevet usikker - hvem skal han nu stemme på?

Først blev Karsten Hønge valgt til Europa-Parlamentet, og så trak han sig, fordi han hellere vil fortsætte i Folketinget. Inden valget maskerede han, at det var det, der ville komme til at ske ved at sige, at skulle situationen opstå, var det SF's ledelse, der skulle bestemme, om han skulle til Bruxelles eller fortsætte på Christiansborg. Sådan gik det bare ikke. Karsten Hønge må ene og alene bære beslutningen om at hælde sine næsten 20.000 personlige stemmer ud med badevandet. - Det er Karstens mandat, og så er det også hans beslutning, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr. Karsten Hønge skriver på en SMS, at han mente, at aftalen var, at det var ledelsens beslutning, men at den efter valget lagde beslutningen hos ham. - Har du som SF's leder givet Karsten Hønge det indtryk, at det ville være ledelsens beslutning? - Nej, siger Pia Olsen Dyhr.

Vi har ikke tænkt os at gøre dette igen. Tro mig. Det ville være dumt. Med mindre vedkommende gerne vil vælges til parlamentet. Pia Olsen Dyhr, SF

Jens Gervins kommentar på Facebook til Karsten Hønge "Kære Karsten HøngeDet ærgrer mig voldsomt meget at læse, at du har trukket dig fra din EU-plads. Jeg stemte personligt på dig, fordi du har nogle holdninger, pondus og talemåder/-gaver og har prøvet nogle ting, som gør, at jeg synes, du vil passe rigtigt ind dernede. Du ville blive hørt, ingen tvivl om det. Men nej ...



Nu går min stemme i stedet til en ung kvinde, som jeg intet aner om, fordi det er ikke hende, jeg ville have afsted. En ung kvinde, som absolut ikke har prøvet ret meget. Hun kan meget vel have talegaverne i orden, men pondus, dét har hun ikke.Nu kan jeg så tilmed ikke stemme på dig til folketingsvalget, da du er opstillet på Fyn og jeg bor på Sjælland.



Det er rigtig dårlig stil af en af de mest - i mine øjne - oprigtige politikere, vi har i Folketinget. Det, du har gjort her, giver desværre nok endnu flere politikerlede, for jeg er udmærket klar over, at mens flere af politikerne på Christiansborg ville gøre det, uden at blinke, så troede jeg virkelig, at du var for ærligt et menneske til at ville gøre sådan.



Jeg vil nu gå i tænkeboks for at finde ud af, hvor mit kryds så skal sættes og så må det være op til dig at forsøge at overbevise mig om, at mit kryds skal blive ved SF."

Hvis Auken blev træt og gammel Pia Olsen Dyhr forstår godt de mange frustrerede vælgere, men lægger vægt på, at SF ville have skuffet vælgere ligegyldigt, hvordan det var endt - at borgere, der har brevstemt på Karsten Hønge, ville have fået en lang næse, hvis han havde valgt EU. - Hvorfor har I sat jer i en situation, hvor I skuffer jeres vælger ligegyldigt, hvad I gør? - Det er heller ikke min favoritsituation. Vi havde jo ikke forventet at få to mandater til valget. - I havde to mandater i forrige valgperiode. I placerede Karsten Hønge som nummer to på listen. Hvor svært er det at forestille sig, hvad det kan ende med? - Hvis jeg havde forudset det, var dette ikke sket. Skal vi ikke bare sige det sådan? - Kommer I til igen at tage en profil fra Folketinget, der ikke har tænkt sig at tage til Bruxelles, for at skaffe flest mulige stemmer til parlamentsvalget? - Vi har ikke tænkt os at gøre dette igen. Tro mig. Det ville være dumt. Med mindre vedkommende gerne vil vælges til parlamentet. Men det var ikke et taktisk stunt, det var det vitterligt ikke. Han havde forventet at blive suppleant for Margrete Auken, hvis hun så fik brug for at tage hjem, fordi hun var træt eller gammel, kunne han have trådt til. Det var intentionen. - Hvorfor er det ikke en taktisk manøvre? - Vi har tit folk stående på vores lister, som bare gerne vil hjælpe partiet.

Ikke også Hønge Mens Pia Olsen Dyhr fortsatte ud i valgkampen i gågaden i Odense, var 51-årige Jens Gervin på vej hjem fra sit arbejde som souschef i Jem & Fix i Sorø. Tidligere stemte han socialdemokratisk, men nu er han SF'er. Blandt andet fordi han godt kan lide Karsten Hønge og hans måde at være politiker på. I søndags var han en af de 19.687, der stemte personligt på Hønge. Jens Gervin anede intet om, at Hønge havde tænkt sig at se stort på hans stemme. Det var først efter valget, at han læste, at Hønge stillede op til både det ene og det andet. - Jeg synes ellers, jeg har fulgt godt med i, hvad han har sagt. Jeg identificerer mig med ham. Han er jo også håndværker, og han taler om de ting, jeg går op i - social dumping f.eks. Så det var helt bevidst, at jeg stemte personligt på ham, fordi han i min optik ville være god at få til EU med hans gennemslagskraft. Først blev Jens Gervin vred og frustreret. Nu er han bare skuffet. - Jeg har altid opfattet Karsten Hønge som en meget troværdig politiker. Nu tænker jeg: Ikke også dig. Jeg føler mig ført bag lyset.

Intet svar Jens Gervin skrev om sin skuffelse på Karsten Hønges facebookside mandag aften. Hønge har ikke svaret ham. Han slutter ellers sin kommentar til Hønge på Facebook med sætningerne: "Jeg vil nu gå i tænkeboks for at finde ud af, hvor mit kryds så skal sættes, og så må det være op til dig at forsøge at overbevise mig om, at mit kryds skal blive ved SF." - Han kunne godt skrive tillykke på min fødselsdag, selv om vi ikke kender hinanden, så kan han vel også svare mig nu? Jeg gjorde mig umage med at skrive det pænt, fordi jeg tænkte, at så var der bedre mulighed for at få et svar. Jeg synes, han skulle svare mig. Fortælle mig, at det er ham, der har lavet lort i det og ikke SF. Jeg sidder jo med en tom fornemmelse. Sket er sket, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg har jo heller ikke lyst til at straffe mig selv ved aldrig mere at stemme på SF, når det er dem, jeg bedst kan identificere mig med, siger Jens Gervin