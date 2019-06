Personer måtte springe fra brændende bygning

Aarup: Onsdag aften klokken 18.05 modtog Fyns Politi en alarm om en brand i en etageejendom på Stationsvej i Aarup. Men inden brandvæsenet nåede frem for at få bugt med flammerne, måtte to personer springe for livet. Det skriver TV2Fyn.

- Nogle snarrådige naboer får lagt nogle madrasser ud, som personerne kan springe ned på, siger vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen til TV2Fyn.

Ifølge vagtchefen er der ingen meldinger om, at nogen af personerne er kommet til skade.

Der var ifølge vagtchef Thomas Bentsen ild i opgangen og på 1. sal i bygningen. Det betød, at personerne ikke kunne komme ned ad trappen og ud af lejligheden.