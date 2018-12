Personaleflugt skal afværges: Introforløb skal fastholde akut-sygeplejersker

Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet at bruge 10 millioner kroner til efteruddannelse og især et introduktionsforøb for sygeplejersker i sygehusenes akutmodtagelser samt på de medicinske afdelinger. Det skal afhjælpe personaleflugt fra de hårdt belastede afdelinger.

10 millioner kroner sættes nu af til introduktionsforløb og efteruddannelse af sygeplejersker i regionens fælles akutmodtagelser og på de medicinske afdelinger i Region Syddanmark. Det har Regionsrådet besluttet.

Bevillingen var en del af det budgetforlig, som regionens politikere blev enige om i efteråret. De otte millioner kroner går til et bedre introduktionsforløb, som skal gøre de fælles akutmodtagelser mere attraktive for jobsøgende sygeplejersker. Investeringen kan også være med til at holde på sygeplejerskerne og i øvrigt forbedre arbejdsmiljøet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, det er nødvendigt med en oprustning på introduktionen af sygeplejerskerne:

- Vi har kunnet konstatere, at for mange af vores dygtige sygeplejersker søger videre efter kort tid i vores fælles akutmodtagelser og på de medicinske afdelinger. Det er ikke holdbart - hverken for medarbejderne eller for patienterne. Vi har fået nogle klare signaler om, at der mangler tid til at få skabt den gode introduktion, og det er det, vi forsøger at skabe nu, siger hun i en pressemeddelelse.

Fremover får sygeplejerskerne to måneders introduktion sammen med en erfaren kollega. Desuden vil nyansatte medarbejdere i denne periode kun supplere den normale normering i stedet for, at de nye medarbejdere bare indgår i vagtplanerne med det samme.

Foruden de otte millioner kroner til introduktionsforløbet, bliver der sat to millioner kroner af til at få flere sygeplejersker igennem uddannelsen som akutsygeplejerske.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) håber, at initiativerne vil styrke patientkvaliteten og hjælpe med at holde på de højt kvalificerede sygeplejersker.

Yderligere tre millioner kroner sættes af til en bredere efteruddannelse af personalet.