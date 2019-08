Pengeregn på tv: Kronprinseparrets priser skal uddeles i Odense

Borgmester glæder sig

Selv slår Odense Kommune og byens borgmester på, at når man har fået showet til byen er det som følge af de mange byggeprojekter, der er i gang, og som efter visionen skal gøre Odense til en storby.

- Jeg glæder mig virkelig til, at Kronprinsparrets Priser skal uddeles i Odense. Det er en smuk aften, hvor sociale indsatser og den unikke kultur skal hædres. De sociale priser fremhæver, hvor vigtigt det er, at vi er her for hinanden. Det kitter et samfund sammen at være der for hinanden, og i Odense er vi stolte over at kunne danne rammerne om priser til hverdagens helte. Og så synes jeg, at valget af Odense som værtsby viser, at Odense virkelig har svunget sig op til at være en dansk kulturel storby, som kan stå for meget store arrangementer, siger Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense.

I fjor gik den sociale pris til Foreningen Grønlandske Børn, kulturprisen til forfatter Kim Leine, og de to stjernedryspriser til henholdsvis filminstruktør Annika Berg og den sociale organisation Fundamentet.

Med Kronprinsparrets Kulturpris og Kronprinsparrets Sociale Pris følger 500.000 kr. og et kalejdoskop skabt af Olafur Eliasson. Med Kronprinsparrets to Stjernedryspriser følger 100.000 kr.