Patientinterview peger på svin: Salmonellaundersøgelse forventes afsluttet på 14 dage

Sundhedsmyndighederne undersøger i disse uger et større salmonellaudbrud, hvor mindst 28 har været ramt - undersøgelsen forventes færdiggjort om 14 dage.

28 børn og voksne er for nylig blevet smittet med salmonella, heraf tre fynboer. Hvordan personerne er blevet smittet vides ikke endnu, men det forventes klarlagt inden for 14 dage, fortæller Luise Müller, epidemiolog på Statens Serum Institut.

- Vi kan ikke garantere, at vi kan finde frem til en specifik smittekilde. Men vi håber, at vores undersøgelse er færdig om et par uger, forudser hun.

Efterforskningen, af hvordan de indtil videre 28 personer er blevet smittet, peger i en bestemt retning.

- Vi har udpeget svinekød som en mulig smittekilde, og det er vi ved at undersøge i samarbejde med fødevarestyrelsen og fødevareinstituttet, oplyser Luise Müller og tilføjer:

- Vi arbejder ud fra svinekødshypotesen dels fordi, at salmonellaforgiftningen er en svinekødstype, men også ud fra de patientinterview vi har lavet, som understøtter, at patienterne har spist svinekød.