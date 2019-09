Patienter slap heldigt fra TDC-nedbrud på Fyn: Læger og sygeplejersker måtte løbe rundt for at få hjælp

Interne redegørelser fra blandt andet Odense Universitetshospital og lægevagten viser, at man indtil videre ikke har kunnet konstatere alvorlige konsekvenser for patienterne, efter flere nedbrud hos TDC. Nedbruddene forårsagede, at borgerne flere gange i august ikke kunne komme i telefonisk kontakt med lægevagten eller 112.

Der lægges ikke skjul på, at de gentagne telefonnedbrud, der også skete tilbage i maj, potentielt kan have konsekvenser for patienterne:

"Sammenfattende kan vi på OUH for nuværende konstatere, at ingen patienter oplevede alvorlige konsekvenser, men at nedbruddet både for patienter, personalet og sygehuset i øvrigt var til gene og trækker store veksler på tværs af alle involverede. Nedbruddene skaber stor usikkerhed for patienterne og personalet og kan ved en gentagelse potentielt udfordre OUH´s og regionens patientsikkerhed", fremgår det af en af redegørelserne.

Men ifølge redegørelserne formåede de ansatte altså at sikre, at der ikke var nogen, der kom til skade.

Nedbruddet førte blandt andet til, at borgerne ikke kunne komme i telefonisk kontakt med lægevagten og akutnummeret 112. Derudover betød det, at personalet på Odense Universitetshospital havde problemer med at komme i kontakt med hinanden og eksempelvis tilkalde hjælp i kritiske situationer.

Odense: Telefonnedbruddene i TDC's netværk i Region Syddanmark i weekenden omkring den 23. til 25. august og det længerevarende nedbrud på omkring fire en halv time torsdag den 29. august havde ikke nogen direkte konsekvenser for tilskadekomne borgere, der havde brug for hjælp eller for patienterne på regionens sygehuse.

Hos Lægevagten er man kommet med samme melding om, at nedbruddene ikke har haft nogle kendte konsekvenser, selvom lægevagten bare den 29. august ikke kunne tage imod de mellem 700 og 1100 opkald, der ifølge vagtchef Ole Holm-Thomsen kunne forventes at komme i de fire en halv time, nedbruddet varede på den dag.

Han peger på, at telefonnedbruddet betød, at personalet måtte løbe fra afdeling til afdeling eller tage deres egne telefoner i brug.

Koncerndirektør Kurt Espersen vil ikke gå i nærmere detaljer omkring de kritiske episoder, men bekræfter, at det var tæt på at gå galt under telefonnedbruddene.

TDC beklager

Region Syddanmark har den 30. august holdt møde med TDC om de store problemer med netværket, der blandt andet skyldes en modernisering af mobilnetværket. Her har regionen blandt andet krævet, at teleselskabet skal levere en detaljeret analyse af årsagen til de gentagne nedbrud og fremlægge en plan for, hvordan de kan undgås fremover.

- Det er dybt alvorligt, at vi har haft så mange telefonnedbrud. TDC er også godt klar over, at de har ansvaret for et så samfundskritisk system, siger Kurt Espersen, der fortæller, at regionen også er gået i dialog med TDC om et alternativt kommunikationssystem til hospitalerne, hvis der skulle ske endnu et nedbrud.

TDC's koncerndirektør Michael Moyell Juul har beklaget udfaldene på telefonnettet.

- Vi er meget, meget kede af de nedbrud, der især har ramt Region Syddanmark. Vi vil gerne undskylde overfor de borgere og medarbejdere, der kan have været påvirket af situationen. Jeg kan forsikre om, at vi i TDC har kastet alle ressourcer ind i arbejdet for at sikre, at lignende hændelser ikke sker igen, sagde Michael Moyell Juul i forlængelse af mødet med regionen.